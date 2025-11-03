GIORNALISMO: GIOACCHINO D’ANNIBALE VA IN PENSIONE E LASCIA RADIO L’AQUILA 1 DOPO 45 ANNI

Dopo una lunga e brillante carriera nel mondo della comunicazione, Giovacchino D’Annibale lascia Radio L’Aquila 1, emittente con la quale ha condiviso decenni di trasmissioni e di informazione al servizio della città.

Scrive il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

“Attraverso le sue frequenze, generazioni di aquilani hanno trovato informazione, compagnia e sostegno, anche e soprattutto nei momenti più difficili, come nel drammatico periodo dell’emergenza sismica del 2009, quando Radio L’Aquila 1 fu una voce indispensabile per la comunità, capace di trasmettere fiducia e speranza. Per questo, lo scorso 18 novembre, la nostra Amministrazione, con voto unanime del Consiglio comunale, ha voluto riconoscere ufficialmente il suo straordinario impegno. Un riconoscimento che ho avuto l’onore di consegnare a Giovacchino personalmente e che rappresenta il ringraziamento formale della Municipalità, ma anche quello profondo e sincero dell’intera città” ha ricordato il sindaco Biondi.

“Con l’augurio che questo nuovo capitolo della tua vita sia sereno e pieno di soddisfazioni, ti rinnovo, da sindaco e da amico, la riconoscenza e l’affetto di tutta L’Aquila”, ha concluso il primo cittadino.

Il presidente del Rotary Club L’Aquila, Roberto Maccarrone, ha espresso parole di stima e riconoscenza per l’impegno e la professionalità di D’Annibale: “A nome di tutti i soci del Rotary Club L’Aquila – ha dichiarato Maccarrone – desidero ringraziare Giovacchino per la sua dedizione, la competenza e la passione con cui ha raccontato la nostra comunità. La sua voce ha accompagnato la vita della città, rappresentando un esempio di giornalismo serio, equilibrato e vicino ai cittadini.”