GIORNALISTI, SINDACATO ABRUZZO: RINNOVATI ORGANISMI DIRIGENTI

L’AQUILA – Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi ha rinnovato, con le elezioni del 6 e 7 novembre, gli organismi dirigenti ed eletto i rappresentanti al XXIX congresso della Federazione Nazionale della Stampa che si terrà in febbraio a Rimini.

L’affluenza alle urne è stata del 72,22% per i professionali (su 180 aventi diritto hanno votato in 130), per i collaboratori la percentuale è stata del 40,58% (su 69 aventi diritto hanno votato in 28).

Per la lista di #ControCorrente sono stati eletti in Consiglio direttivo per i professionali: Ezio Cerasi, Antonio Buccilli, Paolo Mastri, Lalla D’Ignazio, Sergio Cinquino, Marina Moretti, Alessia Marconi.

Revisori dei conti: Luca Pompei, Gianni Quagliarella.

Probiviri: Giustino Parisse, Franco Zappacosta.

Per i collaboratori in consiglio direttivo: Daniele Astolfi e Tiziano Coccia.

Revisori dei conti: Paolo Toro.

Probiviri: Silvio Salone.

Per la lista di #ControControcorrente sono stati eletti delegati al XXIX Congresso Fnsi per i professionali: Patrizia Pennella, Paolo Renzetti, Anna Di Giorgio, Alfredo Primante e Giovanni Tontodonati.

Per i collaboratori: Giampiero Lattanzio e Tiziano Coccia.