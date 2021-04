GIORNATA AUTISMO: A SAN SALVO ILLUMINATO DI BLU MUNICIPIO E MONUMENTO INFANZIA

SAN SALVO – “Oggi si celebra in tutto il mondo la quattordicesima Giornata della consapevolezza dell’autismo, ma per noi ogni giorno sono accesi i riflettori su questo disturbo che si manifesta in particolare nei primi anni di vita. Il nostro Comune è vicino alle famiglie che sono costrette a convivere con questo disagio, nel rispetto delle persone e della loro dignità, nel valorizzare le attitudini e i loro tempi di vita”.

A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nel salutare tutte le famiglie di San Salvo che al loro interno hanno una bambina o un bambino, o anche un adulto, che presenta lo spettro autistico.

La World Autism Awareness Day è stata istituita a novembre del 2007 dall’Assemblea delle Nazioni Unite.

Il Comune di San Salvo anche quest’anno illuminerà di blu, il colore scelto dall’Onu per connotare lo spettro autistico, il Palazzo comunale e il Monumento all’Infanzia che si trova all’interno della villa comunale.

“E’ il secondo anno che celebriamo questa giornata in piena emergenza sanitaria e emergenza ancora più grave per le persone a rischio che giornalmente hanno bisogno di attenzioni specifiche ed è per questo che mi auguro che i soggetti fragili vengano al più presto vaccinati” afferma l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis.