GIORNATA AUTISMO, D’ALBERTO: “SINDACI FORNISCANO DATI PER STUDIARE POLITICHE ADATTE”

TERAMO – Il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e l’assessore alle Politiche Sociali Ilaria De Sanctis hanno partecipato stamane al convegno on-line organizzato dall’associazione Abruzzo Autismo Onlus, che ha riunito molti sindaci della regione per affrontare le tematiche inerenti appunto l’autismo, in occasione della Giornata per la Consapevolezza.

Nel corso dei lavori, Gianguido D’Alberto, nella veste di presidente regionale Anci ha sollecitato i sindaci di tutto l’Abruzzo a comunicare i dati sul fenomeno, per sviluppare in tal modo una fotografia grazie alla quale procedere con gli interventi concreti di natura politica e decisionale.

Il sindaco di Teramo sottolinea che quella odierna viene chiamata “Giornata della consapevolezza” proprio perché grazie ad essa si sviluppano le modalità per porsi di fronte ad una problematica che invoca concretezza. Una condizione che assume anche aspetti pubblici, sociali, al di là delle implicazioni private e familiari. Perciò quello odierna, rimarca il Sindaco D’Alberto, “non è l’adempimento di un rito ma un passo per aiutare la comunità a sviluppare la comprensione di problematiche speciali, verso l’assunzione di responsabilità”.

Tale problematica è particolarmente peculiare in periodo di pandemia, e per questo l’amministrazione comunale si è già adoperata con specifici atti.

“L’impegno – rimarca il Sindaco – è di continuare a manifestare la consapevolezza cui ci richiama questa Giornata e di sviluppare, anche grazie alla risposta che giungerà dagli altri sindaci, le appropriate politiche di intervento. Dobbiamo mettere in campo risposte reali a questioni quali l’assistenza, il ‘Dopo di noi’, la possibile autonomia”.

“Voglio dire a chi soffre di questo disagio e ai familiari, – conclude D’Alberto – che il Comune continuerà a fare tutto ciò che li aiuta per manifestare la consapevolezza cui ci richiama questa Giornata”.

Questa sera, alle ore 19:30, il Comune illuminerà di blu il Castello Della Monica. All’evento parteciperanno gli amministratori, sono state invitate le associazioni che si occupano di autismo, e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune.

Domani invece, 3 aprile, in collaborazione con la Teramo Calcio e in occasione della partita di campionato, nello stadio verrà diffuso un videomessaggio e contemporaneamente sarà donata dai calciatori una maglietta a tutti i ragazzi dell’associazione Abruzzo Autismo Onlus.