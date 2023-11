GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE: ECCO LE INIZIATIVE DELLA QUESTURA DI PESCARA

PESCARA – Il 25 novembre ricorrerà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e per la ricorrenza la Questura di Pescara è parte attiva di diverse iniziative organizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche ed associazioni, rivolte agli studenti e alla cittadinanza, in calendario per l’intera settimana con l’obiettivo di contribuire a quella crescita culturale che possa consentire il raggiungimento di una effettiva parità di genere.

I vari eventi sono stati promossi nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore” che prevede il contatto informativo e la distribuzione di un’apposita brochure quale supporto utile per le attività di sensibilizzazione e per l’emersione delle situazioni di violenza.

Domani mattina (23 novembre), in sinergia con l’associazione “Premio Nazionale Paolo Borsellino”, che nell’ultima edizione ha premiato il decennale progetto della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato “Questo non è amore”, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il team del Camper Rosa, divenuto negli anni simbolo dell’attività di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, stazionerà in C.so Umberto, davanti alla sede della Fondazione Pescarabruzzo dove si terrà un incontro sul tema con una rappresentanza di studenti delle scuole medie superiori. Il team del Camper Rosa composto da qualificati operatori della Divisione Polizia Anticrimine, Squadra Mobile, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ed Ufficio Sanitario della Questura, distribuirà la brochure diffondendo informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di tutela con un focus sulla misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore.

Sabato 25, in collaborazione con la FIDAPA BPW Italy – Sezione di Pescara Portanuova, la Questura sarà presente nella centralissima Piazza della Rinascita dalle ore 10.00, alle ore 13.00, con l’iniziativa “Impariamo a difenderci”. La FIDAPA che ha promosso l’evento vuole offrire un’opportunità alle donne per conoscere anche gli strumenti pratici da applicare nella vita quotidiana per la tutela della loro incolumità, partendo dal presupposto che le tecniche di difesa personale possano costituire un valido aiuto. In tale contesto, oltre ad operatori della Polizia di Stato impegnati nell’attività di informazione e sensibilizzazione e nella distribuzione della brochure “Questo non è amore”, due Istruttori di difesa personale e tecniche operative, in servizio presso la Scuola per il Controllo del Territorio e presso la Questura, effettueranno dimostrazioni teoriche-pratiche incentrate sulle tecniche basilari di difesa fisica che possono risultare efficaci in caso di aggressioni.

In considerazione della cruciale importanza che riveste l’agire sul piano culturale, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere rivolta agli studenti, sono stati organizzati due incontri. Il primo si è tenuto lunedì mattina, nell’aula magna dell’Istituto “Tito Acerbo” di Pescara con la partecipazione di una folta rappresentanza di studenti e professori. Il secondo incontro è stato organizzato per venerdì 24, quando dalle ore 09.30, il team del Camper Rosa sarà presente all’interno del cortile del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di via Vespucci. Nell’occasione, un qualificato operatore della Polizia di Stato, specializzato in attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, interverrà nel dibattito in aula magna.