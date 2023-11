GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE: SEDI INPS ABRUZZO ILLUMINATE DA LUCE ROSSA DAL 24 AL 26

L’AQUILA – In occasione del 25 novembre – giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – l’INPS promuove alcune iniziative dedicate al contrasto alla violenza di genere. Gli ingressi delle Direzioni provinciali INPS della Regione Abruzzo saranno illuminate con luci rosse nelle notti del 24, 25 e 26 novembre, per dare rilievo simbolico, anche esterno, al drammatico tema della violenza sulle donne.

Inoltre, nella giornata di venerdì 24 novembre 2023, presso tutti gli Uffici aperti al Pubblico delle Direzioni provinciali INPS, sarà attivo dalle 10 alle 12 uno “sportello rosa” destinato alle donne, in aggiunta all’attivazione degli sportelli ordinari già programmati; sarà riservato un “Posto occupato” a memoria delle donne vittime di violenza e saranno messi a disposizione del pubblico la “Guida in 7 passi per donne vittime di violenza di genere” e l'”Elenco dei centri antiviolenza” operativi sul territorio nazionale. Anche al proprio interno, l’Inps pone in essere un’azione di sensibilizzazione di tutto il proprio personale in servizio sulla violenza di genere, anche attraverso la diffusione del numero 1522 per chiamate emergenziali in caso di violenze.