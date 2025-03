GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SU OPERATORI SANITARI: MANIFESTI ORDINE MEDICI L’AQUILA NEGLI OSPEDALI

L’AQUILA – In occasione della giornata nazionale contro la violenza degli operatori sanitari domani, 12 marzo, l’Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri dell’Aquila ha deciso di aderire alla campagna affiggendo manifesti negli ospedali dell’Aquila, Avezzano e Sulmona.

“L’obiettivo di questa nostra adesione è quello di sensibilizzare in particolare l’opinione pubblica e le istituzioni su questo tema gli episodi di violenza contro i sanitari sono inaccettabili, si tratta di un fenomeno in forte aumento che mette in pericolo la sicurezza degli operatori e rischia di compromettere la tenuta di tutto il sistema, creando ambienti di lavoro sempre più tesi”, spiega il presidente dell’Ordine dei Medici dell’Aquila Alessandro Grimaldi, componente del Comitato Centrale della Fnomceo.

Grimaldi, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e capo dipartimento medicina della Asl provinciale, sottolinea: “Secondo una recente ricerca sostenuta dalla FNOMCeO l’81% dei medici italiani afferma di esser stato vittima di aggressioni fisiche o verbali da parte di pazienti o parenti e amici di pazienti”.

“È nostro dovere cercare la migliore collaborazione possibile a livello istituzionale per porre fine a questi atti intollerabili – osserva – Dobbiamo proteggere le colleghe ed i colleghi che ogni giorno lavorano con dedizione per la salute della collettività e garantire loro ambienti di lavoro più sicuri”.

“Occorre andare oltre gli attestati di solidarietà e vicinanza e mettere in campo azioni concrete: misure preventive, formazione del personale e sensibilizzazione della popolazione”, conclude Grimaldi.