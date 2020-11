GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: TORRE CIVICA DI PESCARA SI COLORA DI ARANCIONE

PESCARA – Mai come quest’anno anche nella città di Pescara la campagna contro la violenza sulle donne assumerà i colori dell’arancione. Torna infatti “Orange the World”, l’iniziativa sostenuta dal Soroptimist International d’Italia, promossa da Unwomen e dalla Federazione Europea del club service; e nel capoluogo adriatico la torre civica si illuminerà di arancione.

Dal 25 novembre, Giornata internazionale per dire no alla violenza sulle donne, al 10 dicembre, Giornata internazionale per i diritti umani che coincide con il Soroptimist Day , si terranno una serie di manifestazioni per sensibilizzare l’opinione pubblica e realizzare iniziative e azioni di divulgazione per un futuro senza violenza di genere, al motto dell’Unione: “Decido io”.

Tra i vari eventi, per sostenere la campagna “Orange the World”, il Soroptimist International d’Italia ha deciso di patrocinare il progetto “Le Clementine” che l’associazione femminile Confagricoltura Donna porta avanti dal 2013; nei sedici giorni della campagna sarà infatti possibile acquistare online, con un’offerta a scopo benefico, le clementine Igp calabresi.

Il Comune di Pescara ha aderito alla campagna con la decisione di illuminare la torre civica, nei giorni compresi tra il 25 e il 30 novembre, e invitare così tutti a riflettere sulla necessità di contribuire a un’auspicata svolta culturale. Quindi mercoledì 25 novembre dalle ore 18:00, nel corso di un breve incontro, si procederà all’accensione delle luci alla presenza degli assessori Nicoletta Di Nisio (Pari Opportunità) e Mariarita Paoni Saccone (Cultura), oltre, naturalmente, che della presidente del Soroptimist International club Pescara, Elena Petruzzi.

