GIORNATA DEL DIABETE: D’ERAMO, “PREVENZIONE FONDAMENTALE, A PARTIRE DA SANA ALIMENTAZIONE”

L’AQUILA – “Quella di oggi è stata un’iniziativa, di cui ringrazio gli organizzatori, per approfondire l’importanza della prevenzione e di un corretto stile di vita, a iniziare da una sana alimentazione, per prevenire una patologia che è in continua crescita in Italia e nel mondo”.

Lo ha detto il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo, intervenendo al convegno sul tema “Prevenzione e consapevolezza sul diabete” promosso dal Lions Club dell’Aquila, presso il Centro congressi “Luigi Zordan” dell’Università dell’Aquila, nell’ambito delle iniziative per la Giornata mondiale del diabete che ricorre il 14 novembre.

“Anche ciò di cui ci nutriamo ha un ruolo fondamentale, sia nella prevenzione che nella cura di malattie come il diabete. Il modello di riferimento in grado di garantire benessere resta quello della nostra Dieta Mediterranea, che associata a una regolare attività fisica, si conferma lo stile alimentare più equilibrato e salutare”, ha concluso il sottosegretario Masaf.