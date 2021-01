GIORNATA DEL DIALETTO E DELLE LINGUE LOCALI, EVENTI ONLINE IN ABRUZZO

ORTONA – Il 17 gennaio 2021, si svolgerà la nona edizione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali” istituita dall’Unione Nazionale delle Pro Loco per sensibilizzare istituzioni e comunità locali sull’importanza di tutelare questi patrimoni culturali.

“Questa edizione sarà ovviamente un’edizione particolare viste le circostanze che tutti noi stiamo vivendo con la pandemia ancora in atto – si legge in una nota – In Abruzzo hanno finora aderito all’evento nazionale le Pro Loco di Pollutri, Caldari di Ortona, Sant’Egidio alla Vibrata e Bisenti con varie manifestazioni, attività ed iniziative che è possibile seguire online dalle pagine delle associazioni a partire dal 17 gennaio prossimo.

Di seguito i programmi degli eventi in Abruzzo.

Pollutri (CH) – Dediche all’Abruzzo in dialetto Pollutrese

Pro Loco Pollutri

Categoria dell’evento: Raccolta di testimonianze video ed audio di proverbi, poesie, saperi, ecc, Letture di poesie o proverbi

Descrizione dell’evento: Proponiamo due bellissime dediche all’Abruzzo, la prima ai salumi tipici e la seconda ispirata guardando la Maiella-Monte Amaro, scritte e recitate dal concittadino Luigi Fecondo

Data svolgimento: 17/01/2021

Info evento: visibile sulla pagina facebook della Pro Loco Pollutri

Referente dell’iniziativa: Giuseppe D’Attilio – [email protected] – 3393674333

Dialetto / Lingua locale: dialetto pollutrese

Caldari di Ortona (CH) – #dilloindialetto

Pro Loco Caldari

Categoria dell’evento: Raccolta di testimonianze video ed audio di proverbi, poesie, saperi, ecc

Descrizione dell’evento: Abbiamo realizzato un video contenente 3 poesie dei nostri soci che rappresentano e identificano al meglio il nostro paese. Nel video ci sono sia le immagini delle poesie che il sottofondo audio.

Data svolgimento: 17/01/2021

Info evento: Sulla nostra pagina Facebook Proloco Caldari

Referente dell’iniziativa: Floriana Geniola – [email protected] – 3496475511

Dialetto / Lingua locale: dialetto callarese

Sant’Egidio Alla Vibrata (TE) – Giornata del dialetto e delle lingue locali

Pro Loco Sant’Egidio Alla Vibrata

Categoria dell’evento: Adesione attraverso i profili social invitando i propri contatti a pubblicare in dialetto (con #giornatadeldialetto – #dilloindialetto)

Descrizione dell’evento: L’iniziativa si svilupperà in formato social, ogni cittadino di Sant’Egidio Alla Vibrata potrà inviarci nei nostri contatti (Email, WhatsApp, Instagram e Facebook): i motti, frasi celebri, citazioni in dialetto Santegidiese. Sarà cura della Pro Loco locale, creare una grafica così da risaltare il nome del partecipante, ma soprattutto la frase in dialetto.

Da Sabato 9 Gennaio a Domenica 17 Gennaio sarà possibile mandarci del materiale. Domenica 17 Gennaio, a conclusione dell’evento verrà editato graficamente un poster con tutte le citazioni in dialetto.

Data svolgimento: 17/01/2021

Info evento: Pagina Facebook – Instagram: Pro Loco Sant’Egidio Alla Vibrata

Referente dell’iniziativa: Armando Giovannini – [email protected]

Dialetto / Lingua locale: Santegidiese

Bisenti (TE) – CANTO IN ONORE DI SANT’ANTONIO ABATE

PRO LOCO “L.PANZONE” di Bisenti e Comune di Castellalto (TE)

Categoria dell’evento: Raccolta di testimonianze video ed audio di proverbi, poesie, saperi, ecc

Descrizione dell’evento: Il 17 gennaio, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, gruppi di cantori girano per le case del paese proponendo, in cambio di una ricompensa corrisposta quasi sempre “in natura”, canti che narrano le virtù del vecchio Santo e, approfittando dell’atmosfera ilare, evidenziano i vizi di persone e personaggi contemporanei

Data svolgimento: 17/01/2021

Info evento: nel rispetto del distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria in corso, quest’anno il canto del Sant’Antonio verrà proposto sul web mediante una clip con immagini di repertorio e con il sottofondo di un brano, dal titolo “Il D.P.C.M Sant’Antonio”, che, eseguito dallo gruppo “Bisent’Antonije”, ironizza sul fatto che per quest’anno, per apposito Decreto, la tradizionale esibizione non è consentita.

Referente dell’iniziativa: Angelo Panzone – [email protected] – 3475511661

Dialetto / Lingua locale: Dialetto Vestino

