GIORNATA DEL FAI A SULMONA: CACCIA ALLE BELLEZZE NASCOSTE DEI PALAZZI NOBILIARI

SULMONA – Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI. Da nord a sud della Penisola 700 luoghi straordinari, poco conosciuti e valorizzati oppure insoliti e curiosi, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città.

A Sulmona (L’Aquila) la Delegazione FAI, in linea con l’approccio del FAI nazionale, sempre alla ricerca di luoghi e storie poco conosciute e originali, accompagnerà i visitatori alla scoperta della bellezza di alcuni Palazzi Nobiliari che fanno parte del nostro patrimonio culturale non Istituzionale ma ugualmente bello e prezioso da conoscere per scoprirne il valore e proteggerlo.

Per quattro dei Palazzi si tratta di aperture straordinarie ed inedite perché sono proprietà privata non accessibile al pubblico e mai aperte prima. Le Dimore aperte alle visite: Palazzo Corvi-Zazzara in Vico del Vecchio e la Sala dell’Aurora; Palazzo Corvi-Zazzara in Via Roma e la maestosa Cappella gentilizia; Palazzo Pietropaoli-De Scalis (Palazzo Molina): la Dimora ritrovata Palazzo Alicandri-Ciufelli e il legame con il Rito della Pasqua (aperto solo domenica 13) Palazzo Tabassi con l’apertura eccezionale della Dimora del Barone, che nella giornata di domenica ci verrà raccontata dal Prof. Fabio Valerio Maiorano, Deputato di Storia Patria negli Abruzzi, appassionato di araldica e storia, autore del libro sulla Famiglia Tabassi e sulla storia del Palazzo (apertura riservata Iscritti FAI).

Sono previste inoltre due iniziative speciali: a Palazzo Corvi-Zazzara in Vico del Vecchio, il Prof. Salvatore Marinucci, Archeo-Astronomo ci svelerà il significato dell’Affresco dell’Aurora; a Palazzo Corvi-Zazzara in Via Roma, Massimo Fuà, nella casa di famiglia che fu dei Baroni Corvi, ci racconterà la vicenda dello zio Oscar Fuà, eroico e giovane partigiano della Brigata Maiella, ucciso in battaglia a 17 anni e ci mostrerà alcuni cimeli a lui appartenuti. I visitatori saranno accompagnati oltre che dai Volontari FAI anche dagli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico Ovidio (3C e 4B). Dame e Cavalieri dei Sestieri di Porta Bonomini e Manaresca accoglieranno i visitatori con i loro bellissimi abiti rinascimentali.

Gli orari delle visite sono i seguenti: dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00 Banchetti FAI di accoglienza presso i singoli palazzi. Gazebo Informativo in Piazza XX Settembre. Le Giornate FAI si svolgeranno con il patrocinio del Comune di Sulmona e la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri-Sezione di Sulmona e dei Sestieri di Porta Manaresca e Porta Bonomini. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e approfondimenti sulle aperture: www.giornatefai.it