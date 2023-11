GIORNATA DEL MEDICO, A L’AQUILA GIURAMENTO NEO ISCRITTI: “MEDICINA E’ CURA, UMANITA’ E PASSIONE”

L’AQUILA – “È un periodo difficile, sappiamo tutti quanto pesi la carenza di camici bianchi ma anche noi possiamo e dobbiamo dare una mano perché questi sono solo i nostri primi 50 anni. Ci rivolgiamo ai giovani colleghi: i tempi sono cambiati ma la Medicina deve essere sempre orientata alla comprensione e all’umanità, non diventate schiavi della tecnologia e continuate ad indagare e ad ascoltare i vostri pazienti”.

Nelle parole commosse dei tanti medici che hanno celebrato i loro 50 anni dalla laurea, l’appello accorato ai nuovi iscritti nella Giornata del medico e dell’Odontoiatra, organizzata dall’Ordine della provincia dell’Aquila.

Questa mattina, all’Auditorium Ance, nel capoluogo regionale, il giuramento professionale dei giovani medici, l’attestato per i 50 anni, e poi ancora la cerimonia di conferimento del premio di deontologia e un raccoglimento per la commemorazione dei defunti.

Sono intervenuti, tra gli altri, Maurizio Ortu, presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri L’Aquila, Angelo Petroni, presidente Albo medici-chirurghi, Luigi Di Fabio, presidente Albo odontoiatri.

Una sala gremita di professionisti navigati e giovani leve, accomunati, come è stato più volte ribadito nel corso dell’intensa mattinata, dalla stessa passione.

Circa 20 gli attestati rilasciati per i loro 50 anni di impegno ai medici che si sono alternati e hanno condiviso le loro esperienze professionali con un velo di nostalgia che non ha comunque impedito loro di rivelare nuovi progetti per il futuro.

E ancora un centinaio i giovani che hanno letto il Giuramento professionale: “Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione”.

Un altro momento particolarmente sentito è stato quello che ha visto il conferimento del Premio “Sergio Placidi” al dottor Pompeo Massaro, medico di base. Un riconoscimento deontologico intitolato al noto e stimato pediatra, già vicepresidente dell’Ordine provinciale e figura emblematica della sanità aquilana, venuto a mancare nel 2019. Presente per l’occasione anche la moglie Annamaria Tatone.

Massaro ha ricevuto il premio perché, è stato spiegato, incarna quella storica figura del medico che “va a casa del paziente”: “Si è dedicato anima e cuore agli ultimi. Ha curato i suoi pazienti senza distinzione, occupandosi anche in condizioni difficili dei braccianti agricoli del Fucino, con il suo laboratorio aperto h24”.

“Sono stato un medico del territorio, ho fatto il mio dovere girando l’Abruzzo. Dal ’93 sono a Luco dei Marsi dove ho conosciuto molti braccianti agricoli e ho imparato anche qualche parola di albanese. Ho provato a fare questo lavoro con umanità e semplicità, come tanti miei colleghi”, ha raccontato Massaro.

Una giornata ricca di emozioni, in ricordo dei tanti colleghi che sono venuti a mancare, che hanno gettato le solide basi da cui prenderanno ispirazione i giovani medici.

“È stato un momento di condivisione molto intenso – commenta il presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia dell’Aquila, Maurizio Ortu – I nostri iscritti hanno raccontato storie importanti, regalandoci forti emozioni e infondendo speranza nei giovani, che oggi hanno compiuto un passo significativo con la lettura del giuramento, aprendo loro le porte di questa bellissima professione”.

50 ANNI DI LAUREA

Balucanti Fabrizio, Berarducci Filippo, Buttari Franco, Cimoroni Marcello, Corridoni Claudio, D’Andrea Gianvincenzo, D’Orazio Nunzio Marco, Fagagnini Luciano, Flammini Roberto, Galletti Roberto, Margiotta Sergio Tobia, Nuccilli Marianna, Paoletti Antonio, Persia Mauro, Ranalletta Giuseppina, Recchia Giuseppe, Rucci Antonio.

GIURAMENTO PROFESSIONALE NEO-ISCRITTI

Adinolfi Falcone Marica, Albanese Carmen, Altamura Serena, Amadio Giorgio, Antolini Federica, Basile Anna, Battistelli Fabio, Bisegna Cristiana, Caione Antonio, Caione Nicholas, Camaione Gianmarco, Carnicelli Ilaria, Carosi Carlo, Carugno Maria Ester, Catini Maria Elisabetta, Cecchini Alessia, Cedrone Laura, Cervellini Matteo Rinaldo, Ciammariconi Azzurra, Ciampa Dalì Antonia, Ciuffreda Giuseppe, Colella Deborah, Confalone Carlo, Cruciani Chiara, Cruciani Francesco, D’Antiochia Stefania, De Santis Nicola, Del Monaco Silvia, Di Biasi Jasmine, Di Cioccio Flavia, Di Fabio Cecilia, Di Fonso Jacopo, Di Francesco Marco, Di Giovanni Roberto, Di Giustino Antonella, Di Salvatore Anna, Di Stefano Nicoletta, Fabiani Riccardo, Fani Eda, Ferranti Alessandro, Ferritto Gianvittorio, Gentile Francesca, Giammarco Lorenzo, Iaboni Edvige, Ianni Francesca, Innocenzi Antonio, Kapourani Ioanna, La Cesa Anna, Lalli Carlo, Lanzi Sabrina, Lauria Viviana, Levane Simona, Litterio Marianna, Lolli Antonello, Massaro Natalino, Matteucci Angelo, Mattia Amelia, Michetti Alessio, Molliconi Anna Laura, Murgia Federico, Nunziata Vittoria, Nunziato Enrico, Orfanelli Gianluca, Ottaviani Andrea, Paponja Franka, Pastorelli Cristina, Pendenza Leonardo, Pera Francesca, Petrangeli Lucia, Petronca Raffaele, Picciotto Elena, Pinelli Alberto, Pio Giacomo, Pio Stefano, Pollicelli Elena, Poncia Sara, Primavera Federico, Retico Nico, Rinvenuto Luigi, Sabatini Andrea, Sanese Giovanni, Schiavi Daniela, Silvestri Alessandro, Tegmeyer Nicole Carrie, Tersigni Federica, Tonelli Chiara, Toro Stefano, Treccani Debora, Trinchini Elia, Tucceri Cimini Irene, Valerio Antonio, Vittorini Maria Grazia.