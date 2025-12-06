L’AQUILA – “Oggi possiamo curare malattie che un tempo non avremmo mai immaginato di poter curare, è un segno molto importante di speranza per l’umanità. La professione medica cambia la storia di un Paese, è parte essenziale per lo sviluppo della crescita sociale, economica, culturale. Di questo dobbiamo sempre essere orgogliosi”.

Rivolto ad una platea gremita, Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri FNOMCeO, ha così aperto la partecipata Giornata del Medico 2025, organizzata dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri dell’Aquila e che si è svolta nell’Auditorium del Parco Renzo Piano, nel capoluogo regionale.

Una giornata che ha visto la consegna dei riconoscimenti alla carriera e il Premio Sergio Placidi, la cerimonia di premiazione dei 50 anni di laurea, la consegna dei fondi raccolti a Emergency e Medici senza Frontiere, il giuramento professionale dei neo iscritti e la commemorazione dei defunti.

A fare gli onori di casa il presidente dell’Ordine dei Medici dell’Aquila Alessandro Grimaldi: “Questa per noi è una giornata molto importante, che racchiude il senso della nostra professione. Portare la sanità nelle aree interne è difficile ma non possiamo e non dobbiamo abbandonare questo territorio. Quando cominciano a scomparire i servizi, inevitabilmente si arriva allo spopolamento. La nostra missione è evitarlo”.

Un ricco parterre istituzionale per l’occasione: sono intervenuti, tra gli altri, il senatore Guido Liris, il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, l’assessore regionale al Sociale e presidente del Consiglio comunale dell’Aquila Roberto Santangelo, i consiglieri regionali Massimo Verrecchia e Pierpaolo Pietrucci, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il direttore generale dell’Asr, l’Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza, il segretario del Consorzio gestione anagrafica professioni sanitarie (Cogeaps) Roberto Monaco, i vertici della Asl aquilana con il direttore generale Paolo Costanzi, il direttore sanitario Carmine Viola e il direttore amministrativo Dino Piccari, il rettore dell’Università dell’Aquila Fabio Graziosi, il presidente della Fondazione Carispaq Fabrizio Marinelli. A moderare Angela Ciano.

Nel suo intervento, il direttore generale dell’Asr Cosenza ha sottolineato: “Anni fa il nostro territorio era costretto a fare i conti con il peso di ripartizioni economiche insopportabili, oggi possiamo dire che le cose sono cambiate. La nostra Asl è quella che deve coprire il territorio più esteso e in aree interne difficilmente raggiungibili e questo implica costi superiori, maggiore necessità di fondi, finalmente si è capito e stiamo invertendo la rotta”.

Tanti i medici che hanno premiato e sono stati premiati nel corso della giornata, scandita dai riconoscimenti speciali, come quello alla carriera per il dottor Renato Galzio, alla memoria al dottor Alfonso Mascitelli, già direttore sanitario della Asl provinciale dell’Aquila, e alla memoria del professor Edoardo Alesse, già rettore dell’Università dell’Aquila.

Il Premio Sergio Placidi è poi andato all’Associazione L’Aquila per la vita, con il presidente Giorgio Paravano, “per l’instancabile impegno nell’assitenza ai pazienti oncologici e nel costante supporto alla sanità locale”, e alla Fondazione Carispaq “per il suo costante impegno nello sviluppo del territorio e nel sostegno al sistema sanitario locale”.

E poi ancora la consegna dei fondi raccolti per l’emergenza a Gaza, con gli interventi per Emergency di Raffaella Baiocchi, referente per la Ginecologia della Medical division, che ha coordinato il progetto sul territorio; per Medici senza Frontiere Martina Paesani, operatrice umanitaria e infermiera Msf.

E poi, come ogni anno, le premiazioni per i 50 anni di laurea, il giuramento dei neo iscritti e la commemorazione dei defunti, momenti toccanti che sono stati accompagnati dall’Ensemble di Ottoni del Conservatorio “A.Casella” dell’Aquila, diretto dal maestro Giovanni Ieie.

Un ricordo, particolarmente commosso, per il compianto Maurizio Ortu, già presidente dell’Ordine dei Medici della provincia dell’Aquila.

Anelli si è rivolto ai giovani medici dicendo: “Giurerete ogni volta che nella vita dovrete scegliere da che parte stare: senza ombra di dubbio, dalla parte della vita, contro ogni sofferenza, contro ogni discriminazione, sempre a favore dell’uomo. È un messaggio straordinario, in un mondo dove l’uso della forza, del denaro, torna ad essere il principio che regola il rapporto tra le nazioni. Il nostro essere medico porta con sé una forte componente etica, consideriamo tutti gli uomini uguali davanti alle malattie, davanti alla sofferenza. Voi oggi giurerete di non fare discriminazione alcuna nei confronti di chi a voi si affida”.

Ha aggiunto Grimaldi: “È un momento difficile per la sanità ma la nostra missione non si fermerà e continueremo a perserguire un importante progetto, che è quello di unire l’ospedale al territorio”.

Nel segno della prevenzione, nel corso della giornata, in collaborazione con il Rotary club e il Serra Club, operativi due camper, uno che ha offerto visite pneumologiche e spirometrie da parte del primario del reparto di Pneumologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, Gianluca Primomo, il secondo visite senologiche ed ecografie a cura della direttrice del reparto di Senologia, Laura Pizzorno, assieme ai rispettivi staff medici.

Premiati 50 anni di laurea:

Altamura Luigi, Angeloni Gianfranco, Bove Guido, Carusi Sergio, Celli Anna, Continenza Maria Adelaide, De Angelis Francesco, De Remigis Pierluigi, Di Alesio Giorgio, Di Paolo Ludovico, Di Renzo Anna Paola, Discepoli Stefania, Francavilla Sandro, Giampietro Maurizio, Giannunzio Fernando, Guarracini Leonello, Iannessi Edoardo, Ienca Armando, Lupi Roberto, Maceroni Mario, Mancinelli Giulio, Mariani Adriano, Mei Rosa, Olivieri Nello, Petrucci Silvano, Pistoia Maria Antonietta, Ranalli Giovanni Battista, Ranieri Mauro, Ricciardi Giuseppe, Scalia Viviana, Sconci Vittorio, Simone Pasquale, Sorgi Onofrio, Spina Achille Domenico Giuseppe, Swaenepoel Laure, Diane, Tabacco Claudio, Trecco Federico, Tritapepe Anna Maria, Verdecchia Bruno

Nuovi iscritti:

Amiconi Gaia, Ansevini Chiara, Arcangeli Leonardo, Balla Emanuele, Baschieri Arianna, Bon Angelica, Bondatti Sara, Brindisi Michela, Bucci Matteo, Butti Lorenzo, Cafaggi Giammarco, Califano Sara, Cannone Chiara, Cantalini Simone, Capalbo Vincenzo, Capannolo Sofia, Ciammetti Elisa, Cipollone Francesco, Ciuffini Francesco, Collalto Thomas, Costa Maria Giovanna, D’agostino Carola, D’amico Marianna De Grandis Lorenzo, De Nuntiis Maria Grazia, De Rossi Lorenzo, De Santis Flora Francesca, De Simone Sara, Dellapasqua Lucrezia, Delli Priscoli Vincenzo, Di Carlo Chiara, Di Leonardo Davide, Di Michele Vittorio, Di Pietro Fausto, Di Rocco Davide, D’orazio Rocco, Falcone Rachele Maria, Fani’ Chiara, Fani’ Simone, Farroni Paola, Federici Francesca, Ferzoco Monica, Festa Gianmarco, Fioretti Anna, Frabotta Ludovica, Fraticelli Flavia, Galassi Bianca, Gallucci Virginia, Genitti Francesco Maria, Gilca Nicolae Cristian, Giorgi Chiara, Grassi Lucrezia, Khodabandeh Shaghayegh, Krayim Hisham, Leone Riccardo, Liberatore Mirella, Marinelli Giulio, Marzola Ilaria, Marzolo Barbara, Matys Flavia, Moretto Carolina, Napoletani Antonio, Nicoli Alessia, Niro Luca, Odi Abdallah, Ortale Eugenio, Pace Paola, Perella Francesca, Pesantez Montes Juan Carlos, Pietrantuono Salvatore, Pinardi Giulia, Pomponio Marco, Prato Valerio, Randò Daniele, Ricciuti Eleonora, Rotondo Marianna, Salinas Walker Carolina Edith, Salvadori Sara, Salvatore Pasquale, Santarelli Martina, Sarra Alessandro, Scarsella Elisa, Sottili Ginevra, Speca Lorenzo, Stocchi Lara, Tibaldi Alessandro, Titani Giada, Tucci Valerio, Venditti Claudia, Ventura Arianna, Vertuccio Mariarosaria, Villa Sara, Vitocco Elena