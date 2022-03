GIORNATA DEL RICICLO, INIZIATIVA REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ L’AQUILA NELLE SCUOLE

L’AQUILA – Accompagnati dai docenti, gli alunni hanno ripulito le aree circostanti le scuole dal materiale abbandonato o trasportato dal vento.

Questa l’iniziativa che si è svolta ieri, venerdì 18 marzo, dei carabinieri forestale del Reparto Carabinieri Biodiversità dell’Aquila, coordinati dal tenente colonnello Irene Sebastiani, in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, nel corso della quale hanno incontrato alcune classi degli istituti I.I.S. “A. D’Aosta” e del Liceo Scientifico A. Bafile dell’Aquila.

La collaborazione con le scuole è stata possibile grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici degli istituti interessati – professoresse Maria Chiara Marola e Sabina Adacher – e alla partecipazione della società municipalizzata ASM, diretta da Fabio Ianni, con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente del comune dell’Aquila, nella persona di Fabrizio Taranta.

“La giornata, all’insegna del ‘riciclo’ si è conclusa proficuamente avendo tutti i partecipanti ripulito vaste aree dalle immondizie, differenziando ovviamente i materiali raccolti nella misura di qualche quintale, da destinare alla trasformazione da parte delle aziende specializzate quindi il riutilizzo sotto altre forme”, si legge in una nota.

“La buona riuscita dell’operazione lascia intravedere che ancora molto c’è da fare, continuando così a sensibilizzare gli animi delle generazioni future che, come visto, rispondono positivamente a tutte le iniziative messe in campo dai Carabinieri Forestale e dalle Autorità”.

Il Reparto Carabinieri Biodiversità dell’Aquila, conclude la nota, “è schierato ogni giorno dalla parte della legalità ambientale e con le attività messe in campo vuole stringere un legame indissolubile fra le diverse generazioni, per insegnare loro che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future”.