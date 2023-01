GIORNATA DELLA MEMORIA: A PINETO EVENTO CON PROIEZIONE FILM “IL SENSO DI HITLER”

PINETO – Anche a Pineto (Teramo) sarà celebrata la Giornata della Memoria grazie all’ARCI Teramo e all’ANPI Sezione di Pineto, in collaborazione con l’Associazione Mètexis (Idee in movimento).

L’iniziativa, che si avvale del patrocinio del Comune di Pineto, è in programma domenica 29 gennaio 2023 alle 17,30 nella Sala Polifunzionale e prevede la proiezione del film “Il Senso di Hitler” in memoria e in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Il film propone da un lato immagini dell’epoca nazista e scene storiche, dall’altro analizza media e social attuali.

Un punto di vista moderno sull’impatto dell’ideologia nazi-fascista sulla storia e sulla società attuale. Dopo i saluti istituzionali con il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio e l’assessora al Sociale, Marta Illuminati, interverranno Rita Trinchieri (presidente dell’Anpi di Pineto) e Giorgio Giannella (presidente dell’Arci Teramo). L’ingresso è libero.

Il senso di Hitler è un film di Petra Epperlein, Michael Tucker (II) con Martin Amis, David Irving, Serge Klarsfeld, Deborah Lipstadt, Francine Prose.

Il documentario, basandosi sull’omonimo libro di Sebastian Haffner si interroga su come, a distanza di quasi 80 anni dalla sua morte, Adolf Hitler e la sua ideologia di sterminio possano ancora affascinare un numero non del tutto trascurabile di persone. I due registi non solo compiono un percorso nei luoghi storici della vita privata e pubblica di Hitler, ma mostrano anche manifestazioni dell’estrema destra dei nostri giorni.