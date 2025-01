GIORNATA DELLA MEMORIA: LE FOTO DELL’AQUILANO ROBERTO GRILLO ESPOSTE AL QUIRINALE

L’AQUILA – Le foto di Roberto Grillo al Quirinale per il “Giorno della Memoria”.

Martedì 28 gennaio si terrà, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, la commemorazione della “Giornata della Memoria 2025”.

La cerimonia sarà ospitata nella Sala dei Corazzieri del Quirinale dove sarà allestita una scenografia che prevede l’utilizzo di foto dell’aquilano Roberto Grillo, foto facenti parti del progetto “Rughe/Righe della Memoria” che ha visto la collaborazione di sopravvissuti e scampati ai campi dì concentramento, testimoni diretti e indiretti della Shoah.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ha preso il via giovedì scorso con l’esposizione delle foto in occasione del concerto al Parco della Musica di Roma sempre organizzato per la “Giornata della Memoria”.

La cerimonia del 28 sarà in diretta su Rai1 dalle ore 11.