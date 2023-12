GIORNATA DELLA MONTAGNA, D’INCECCO (LEGA): “IMPORTANTE OCCASIONE DI CONFRONTO PER L’ABRUZZO”

SCANNO – “È stato un evento importante per l’intera regione Abruzzo e l’occasione per confrontarsi sulle iniziative messe in campo in questi mesi, ma anche su ciò che va ulteriormente fatto per salvaguardare le aree montane e favorire il loro sviluppo”.

Così il capogruppo della Lega in Regione Abruzzo, Vincenzo D’Incecco, che questa mattina a Scanno (L’Aquila) ha partecipato al convegno organizzato nell’ambito delle celebrazioni della giornata internazionale della montagna, che hanno preso il via sabato 9 per concludersi oggi.

Protagonista, insieme a Scanno, è stata Villalago. Al convegno di oggi ha preso parte il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

“La Lega in questi anni – spiega D’Incecco – ha molto lavorato affinché la montagna e le aree interne avessero una loro dimensione. Questa iniziativa ha permesso di affrontare le principali tematiche che la riguardano. Fra l’altro è stata presentata la nuova legge che il Consiglio dei ministri ha di recente licenziato. Sia nella giornata di oggi che di domenica è stata illustrata la nuova proposta normativa e ci si è confrontati con le associazioni del territorio, con i Comuni montani e i portatori di interesse”.