GIORNATA DELLA RICERCA ITALIANA NEL MONDO, GSSI TRA I PARTECIPANTI

L’AQUILA – In occasione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo del 15 aprile il Gssi sarà in videocollegamento dall’Aquila con interventi sull’internazionalità della ricerca, le grandi collaborazioni scientifiche e la multiculturalità delle comunità di ricerca.

Per la giornata, che coincide con l’anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci, il Festival delle Scienze di Roma prodotto dalla Fondazione Musica per Roma realizza, in collaborazione con Il Ministero dell’Università e della Ricerca e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, una vera e propria maratona scientifica in streaming dalle 10:00 alle 20:30 con 16 incontri, 55 relatori, 3 Ministeri e 14 partner scientifici. I collegamenti avverranno da tutto il mondo: dall’Artico, dall’ arsenale di Venezia, dai laboratori del Gran Sasso, al Cern, dall’Etna a Parigi, da Boston alla Florida e Chicago.

Con la manifestazione del 15 aprile gli organizzatori dell’evento si pongono un doppio obiettivo: dare risalto alle ricercatrici e ai ricercatori italiani impegnati all’estero in centri di eccellenza e valorizzare l’attività nazionale di ricerca scientifica, mostrandone la potenzialità come attrattore di nuove risorse da tutto il mondo.

L’evento andrà in diretta sul sito www.festivaldellescienzeroma.it e sulla pagina www.facebook.com/FestivaldelleScienzeRoma in doppia lingua: italiano e inglese.

Il Collegamento dall’Aquila inizierà per le ore 16.50 circa con interventi del Rettore Eugenio Coccia, del Prof Fernando Ferroni e della Prof.ssa Marica Branchesi.

L’iniziativa prevede la partecipazione delle maggiori istituzioni scientifiche e la presenza di molte personalità di rilievo della ricerca italiana, come Fabiola Gianotti del Cern, l’astrofisica Sandra Savaglio, l’architetto Carlo Ratti, il direttore della Sissa Stefano Ruffo, la vicedirettrice della Divisione di fisica applicata e tecnologia dei superconduttori presso il Fermilab, Anna Grassellino e l’astrofisica Marica Branchesi, inoltre ci saranno collegamenti in diretta dalla sala di monitoraggio per le eruzioni dell’Etna, alla sala sismica e di allerta tsunami di Roma, fino ad arrivare alla stazione dirigibile in artico nelle Isole Svalbard e all’Istituto di Scienze marine dell’Arsenale di Venezia.

“L’emergenza che stiamo attraversando ha, da una parte, riportato la ricerca al centro delle nostre vite e, dall’altro, reso evidente come lo scambio e la collaborazione siano fondamentali per raggiungere obiettivi strategici – dice il ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa -. Per questo, migliorare e incentivare la mobilità temporanea dei nostri ricercatori verso l’estero e attrarre, contestualmente, giovani studenti stranieri nelle nostre università ed enti di ricerca è un’azione che non possiamo più rimandare.”

Tutti i contributi saranno fruibili sia in italiano che in inglese e saranno diffusi sui canali ufficiali del Festival:

Sito del festival: www.festivaldellescienzeroma.it

Pagina Facebook del Festival: www.facebook.com/FestivaldelleScienzeRoma