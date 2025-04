GIORNATA DELLA TERRA: D’ERAMO, “AGRICOLTORI PROTAGONISTI CURA DEL PIANETA”

L’AQUILA – “La Giornata della Terra offre l’occasione per ricordare, ancora una volta, il ruolo indispensabile degli agricoltori come primi custodi dell’ambiente e del territorio e nella cura del Pianeta, che è la nostra casa”.

Lo afferma il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, in occasione della Giornata mondiale della Terra, che quest’anno ha come tema “Il nostro potere, il nostro pianeta”.

“Quello degli agricoltori è un prezioso lavoro quotidiano che garantisce la cura e la fertilità del suolo e tutela il nostro patrimonio di biodiversità, salvando in particolare le aree interne dal rischio desertificazione”, – aggiunge D’Eramo. “Dove non c’è agricoltura i territori sono più fragili e più esposti a rischio idrogeologico, agli effetti del cambiamento climatico, allo spopolamento. Ecco perché stiamo lavorando ad una Strategia nazionale agricola delle aree interne che metta in condizione gli agricoltori di restare in quei territori e contribuire in modo attivo al loro sviluppo sostenibile. Anche grazie all’innovazione tecnologica è possibile un sempre migliore utilizzo delle risorse naturali”.

“L’Italia, inoltre, è leader a livello internazionale nel settore dell’agricoltura biologica e biodinamica, che stiamo supportando in modo convinto con diverse misure – ricorda il sottosegretario Masaf -. Così come, per il ruolo che riveste per la tutela dell’ambiente e della biodiversità, abbiamo sostenuto in modo concreto anche la filiera apistica”, conclude D’Eramo.