“GIORNATA DELLA VITA NASCENTE”: LUNEDI’ LA FONTANA LUMINOSA DELL’AQUILA SARA’ ILLUMINATA DI BIANCO

L’AQUILA – Lunedì 25 marzo, in occasione della Giornata della vita nascente, la Fontana Luminosa dell’Aquila sarà illuminata di colore bianco.

“La Giornata della vita nascente è stata proposta nata e lanciata nel 2019 da alcune associazioni e movimenti convocati dalla Comunità Papa Giovanni XXIII e da cui ha preso vita la Rete per la Giornata della Vita Nascente, composta da una trentina di associazioni e movimenti, uniti nel chiedere l’istituzione di quella Giornata. La richiesta della Rete è proprio quella di istituire la Giornata della Vita Nascente, come occasione di dialogo per contrastare il declino demografico, richiesta questa, già al centro di 6 proposte di legge depositate da esponenti politici di diversi schieramenti e sottoscritta anche da alcuni sindaci come da questa Amministrazione” spiega l’assessore Ersilia Lancia.