GIORNATA DELL’AUTISMO IL 2 APRILE: ASL TERAMO ATTIVA LINEA TELEFONICA “HELP LINE APRILE BLU”

TERAMO – In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, che si celebra il 2 aprile, la responsabile della Uosd di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza di Teramo, Chiara Caucci, e il capo Dipartimento di salute mentale, Domenico De Berardis, hanno promosso l’attivazione di una linea telefonica “Help line aprile blu”.

Il servizio telefonico sarà gestito dai professionisti della neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e dal dipartimento di salute mentale che darà informazioni su dubbi e perplessità rispetto alla crescita del proprio figlio sul disturbo dello spettro dell’autismo o sulla disabilità in generale e sui servizi sanitari offerti dalla Asl di Teramo. Il servizio telefonico “Help line aprile blu” sarà attivo con orari particolari il 2 e, successivamente, dal 3 per due giorni a settimana nel mese di aprile. Le famiglie potranno contattare direttamente i professionisti del nucleo territoriale autismo prima infanzia e adolescenza (0-17anni) e del nucleo territoriale autismo transizione – età adulta (≥17anni). Secondo i dati dell’osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, in Italia, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. Anche a Teramo i dati sono in linea con quelli nazionali con un incremento a seguito della pandemia.

“Appare pertanto fondamentale, in un’ottica di prevenzione della salute mentale, sottoporre a screening precoci i bambini ritenuti a rischio in età evolutiva e fornire servizi essenziali in favore di persone affetti da disturbi del neurosviluppo” dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia “iniziative come questa servono a creare una linea di comunicazione rapida che può facilitare le famiglie a ottenere consulenze immediate su specifici temi. Azioni come queste vanno sostenute e promosse, apprezzo dunque il progetto e tutti coloro che lo hanno sostenuto” conclude il direttore.

Gli specialisti che saranno operativi per l’help line sono Chiara Mitola e Marco Sposato neuropsichiatri infantili, Elena Aloisi, Laura Corona, Silvia Lampis e Barbara Feliziani psicologhe psicoterapeute e la terapista della neuropsicomotricità in età evolutiva Luciana Angelozzi.