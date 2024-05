GIORNATA DELLE API: D’ERAMO, “IL 28 MAGGIO AL MASAF RIUNIONE DEL TAVOLO DELLA FILIERA”

CHIETI – “La giornata di oggi offre l’occasione per ricordare non solo l’importanza delle api e degli altri impollinatori per salvaguardare la biodiversità e la produzione agricola, ma anche il ruolo e il lavoro degli apicoltori, essenziale per la loro sopravvivenza. Siamo consapevoli delle criticità che sta affrontando in questo momento la filiera, dai cambiamenti climatici all’inquinamento, dalla concorrenza sleale alle frodi fino alla crisi dei consumi. Per questo stiamo lavorando a misure che, sia nel breve sia nel medio periodo, possano aiutare i nostri produttori”.

Lo ha detto il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, partecipando al convegno organizzato in occasione della Giornata mondiale delle api a Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, da Miele in Cooperativa e Confcooperative Fedagripesca nell’ambito di “Generazione Honey”, campagna di comunicazione promossa da Agri Rete Service e finanziata dal Masaf.

“Il 28 maggio – ha annunciato il sottosegretario – ho convocato al ministero una nuova riunione del tavolo di settore. Con l’ok definitivo alla Direttiva Breakfast, grazie alla determinazione dell’Italia in Ue – ha ricordato D’Eramo – abbiamo ottenuto uno straordinario risultato all’insegna di una maggiore trasparenza in etichetta. Vogliamo continuare su quella strada, promuovendo anche un’intensificazione dei controlli che tuteli consumatori e apicoltori da prodotti di provenienza Extra Ue, spesso di scarsa qualità, adulterati e venduti a prezzi stracciati. Per valorizzare il miele Made in Italy nel corso del tavolo sarà condivisa con il settore una prima stesura del Sistema di qualità nazionale. Nelle prossime settimane, inoltre, partirà la campagna di promozione realizzata con Ismea per valorizzare il miele come prodotto di qualità garantita proveniente dai nostri territori”, ha concluso il sottosegretario.