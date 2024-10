GIORNATA DELL’EDILIZIA ALL’AQUILA: USRC E USRA, “IMPEGNO PER FUTURO INNOVATIVO E SOSTENIBILE”

L’AQUILA – “Un importante momento di confronto e crescita per l’intero settore, rafforzando il dialogo tra mondo accademico, istituzioni e imprese e confermando l’impegno congiunto verso un futuro edilizio più innovativo e sostenibile”.

È quanto si legge in una nota al termine della prima edizione della “Giornata dell’Edilizia – Innovazione, Ricerca, Formazione”, promossa dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila, che si è svolta ieri, giovedì 24 ottobre, presso il Polo Universitario di Roio.

L’evento ha visto la partecipazione attiva degli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell’Aquila e dei Comuni del Cratere, con l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori del settore sull’uso di tecnologie innovative e favorire il dialogo tra professionisti e imprese.

“La giornata è stata scandita da un vivace dibattito che ha coinvolto figure istituzionali, produttori, tecnici e utilizzatori di materiali da costruzione. Ogni partecipante ha contribuito alla discussione, ribadendo l’importanza di collaborazioni sinergiche e dell’adozione delle migliori pratiche per un’edilizia sempre più sostenibile e all’avanguardia”, si legge ancora nella nota.

Un particolare focus è stato dedicato al ruolo cruciale della ricerca e della formazione, riconosciuti come” pilastri fondamentali per la crescita delle competenze tecniche e la creazione di professionalità orientate all’innovazione”.

L’ingegner Salvo Provenzano e l’ingegner Raffaello Fico, rispettivamente a capo degli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell’Aquila e dei Comuni del Cratere, hanno sottolineato, alla presenza del magnifico rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Edoardo Alesse, “l’impiego crescente di materiali innovativi nei progetti di ricostruzione”.

A tale proposito, è stata richiamata l’importanza “della collaborazione con EOTA (European Organization for Technical Assessment), organismo europeo per la certificazione di materiali da costruzione, che ha visitato più volte i cantieri della ricostruzione post-sisma del 2009 per osservare da vicino le soluzioni innovative adottate”.

Gli Uffici Speciali, già partner dell’Università dell’Aquila in alcuni progetti di ricerca, hanno manifestato la volontà di “ampliare queste collaborazioni, condividendo conoscenze e risultati ottenuti durante i processi di ricostruzione per offrire un contributo prezioso anche nelle future sfide del settore edilizio”.