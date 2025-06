GIORNATA DI SOLIDARIETA’ IN DUE SUPERMERCATI AQUILANI: RACCOLTI 1900 KG DI GENERI ALIMENTARI

L’AQUILA – La giornata di sabato 21 giugno ha rappresentato un nuovo, importante momento di solidarietà per la nostra comunità: grazie alla doppia raccolta alimentare organizzata dai volontari dell’Associazione Dona un pasto per la Dignità Odv, presso i supermercati Carrefour di via Panella e Tigre di via Beato Cesidio all’Aquila, sono stati raccolti circa 1900 chilogrammi di alimenti e beni di prima necessità. Un risultato che conferma ancora una volta la grande generosità e sensibilità dei cittadini aquilani, che hanno voluto tendere la mano a chi si trova in difficoltà.

“Vogliamo ringraziare sentitamente -dice Luigi Cordeschi Presidente dell’Associazione di volontari “Dona un pasto per la dignità Odv” -gli Amici di San Basilio, la Parrocchia Santa Maria Mediatrice, il Gruppo L’Aquila CISOM Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Padre Giorgio della Parrocchia San Pio X del Torrione e tutti i volontari e donatori che, con il loro tempo, impegno e cuore, hanno reso possibile questo grande gesto collettivo.” “Insieme, abbiamo dato vita a una splendida giornata di solidarietà concreta, che sarà di grande aiuto per tante famiglie in difficoltà, della provincia dell’Aquila. ” Grazie per la fiducia e per continuare a credere nella nostra missione. “Aiutare chi ha bisogno non è solo un gesto di bontà, ma un dovere verso la nostra umanità.”