GIORNATA DIRITTO ALLA SALUTE: FEDELE (M5S): “SARO’ ALLA PROTESTA DAVANTI ALL’OSPEDALE DELL’AQUILA”

L’AQUILA – “Parteciperò con convinzione alla manifestazione a tutela del diritto alla salute in provincia dell’Aquila, che si terrà domani, giovedì 15 giugno alle ore 10:30, nel Piazzale antistante la Direzione generale della Asl1 in Via Saragat all’Aquila”. Lo afferma il consigliere regionale dei 5 Stelle Giorgio Fedele.

“Il Movimento 5 Stelle sarà sempre al fianco dei cittadini, delle associazioni e del personale sanitario nel chiedere più rispetto per un territorio”, dice, “che troppo spesso è stato massacrato dalle politiche scellerate del centrodestra in tema sanità. Dopo oltre quattro anni di Governo regionale a trazione Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia lo stato pietoso del nostro servizio sanitario pubblico è sotto gli occhi di tutti. Gli organizzatori denunciano carenze di personale e mancati investimenti in tecnologia; liste di attesa per l’accesso alle prestazioni specialistiche, ospedaliere o dei poliambulatori distrettuali; personale medico, infermieristico, amministrativo e tecnico stremato; precariato come forma ordinaria di reclutamento del personale; esternalizzazioni dei servizi; marginalizzazione dei Consultori familiari, sono alcuni dei fattori principali che limitano e, a volte, impediscono l’esercizio del fondamentale diritto alla salute”.

“Queste sono le stesse rimostranze che da anni mettiamo sul tavolo della discussione in Consiglio regionale, trovando sempre un muro di pressapochismo e scaricabarile proprio da chi è stato eletto per risolvere i problemi, anche in ambito sanitario. Noi continueremo a lottare dentro e fuori le istituzioni per garantire a tutti una sanità pubblica di qualità”.

[mqf-dynamic-pdf]