GIORNATA DONNE NELLA SCIENZA, PREMIER DRAGHI E NOBEL PARISI IN VISITA AI LABORATORI DEL GRAN SASSO

ROMA – “Voglio unirmi alle celebrazioni della giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Per questo mercoledì visiterò con il premio Nobel Giorgio Parisi il laboratorio nazionale del Gran Sasso per incontrare tante ricercatrici italiane e straniere, ringraziarle per l’esempio”.

Lo ha annunciato il premier Mario Draghi in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, iniziativa istituita 7 anni fa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e patrocinata dall’Unesco, volta a rompere i pregiudizi di genere che alimentano il gap tutt’ora esistente nel mondo della scienza.