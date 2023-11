GIORNATA ELIMINAZIONE VIOLENZA CONTRO DONNE: ARTISTE IN MOSTRA IN INIZAIATIVA ROTARY CLUB L’AQUILA

L’AQUILA – In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne tra le numerose le iniziative che si terranno in città, il Rotary club L’Aquila ha organizzato, dal 21 al 26 novembre una mostra tutta al femminile presso il Palazzo dell’Emiciclo dal titolo “Donne, arte e solidarietà contro la violenza”.

Il vernissage prevede l’esposizione delle opere pittoriche di 15 artiste: Adele Battaglia, Alessandra D’Antonio, Bruna Bontempo, Emanuela Giacco, Francesca Falli, Francesca Massaro, Giorgia Evangelista, Laura Cataldi, Lea Contestabile, Marisa Mastracci, Michela Del Conte, Michela Santoro, Patrizia Vespasiani, Sara Chiaranzelli, Tiziana D’Ascenzo.

La mostra sarà fruibile dal 21 al 26 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 19:30.

Inoltre, il 25, sempre presso il palazzo del Consiglio Regionale a partire dalle ore 17:00, la giornata sarà dedicata alla danza e alla letteratura.

Si esibiranno il corpo di danza “DiversaMenteDanza” e, a seguire, a cura de “La Bottega Dei Guitti” ci saranno delle letture interpretative sul tema.

In questa occasione verranno infine riconsegnate al Comune dell’Aquila la panchina e la bibliotechina rosse del Rotary Club L’Aquila, restaurate a cura della ditta Gavioli.