GIORNATA EUROPEA NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112: BILANCIO PER L’ABRUZZO DOPO IL PRIMO ANNO

L’AQUILA In occasione della Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza (NUE) 1-1-2, martedì 11 febbraio 2025 si terrà l’evento “NUE 112 Abruzzo: un anno insieme”: un’importante iniziativa per tracciare un bilancio del primo anno di attività della Centrale Unica di Risposta in Abruzzo.

L’appuntamento, al quale parteciperà il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e il direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile Mauro Casinghini, è fissato per le ore 10.30 nella Sala Ipogea del Consiglio regionale d’Abruzzo, in via Michele Iacobucci, 4 all’Aquila. Durante l’incontro verranno presentati i dati operativi e i risultati raggiunti nel primo anno di attività della Centrale, che rappresenta un punto di riferimento essenziale per il coordinamento delle emergenze sul territorio.

“La Centrale Unica di Risposta del NUE 1-1-2 “ha spiegato il direttore dell’Agenzia di PC, struttura che, in sinergia con Abruzzo Progetti ha in carico la gestione del NUE” è un’infrastruttura strategica che garantisce una gestione efficace delle chiamate di emergenza, mettendo in sinergia le principali forze di soccorso, come Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Servizi di Emergenza Sanitaria e Guardia Costiera: il sistema consente una risposta più rapida ed efficiente alle richieste di aiuto dei cittadini, ottimizzando i tempi di intervento e migliorando il coordinamento tra le diverse strutture operative”.

Nel pomeriggio dell’11 febbraio, dalle 15:30 alle 18:30, sarà inoltre possibile visitare la Centrale NUE 112 in via Salaria Antica Est, 27 all’Aquila, con un Open Day dedicato ai cittadini, in particolare ai più piccoli, che potranno vedere dal vivo il funzionamento della Centrale e conoscere quali comportamenti adottare in caso di emergenza o di pericolo. Un’occasione unica per vivere da vicino il funzionamento del servizio e comprendere l’importanza del Numero Unico di Emergenza 1-1-2 nella gestione delle situazioni critiche. Per informazioni sulle visite: tel 0862023023.