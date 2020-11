GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: LE INIZIATIVE NELLA PROVINCIA DI TERAMO

TERAMO – La Commissione pari opportunità della Provincia e la consigliera delegata alle Pari Opportunità, Beta Costantini, questa mattina, hanno presentato l’ iniziativa organizzata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il prossimo 25 novembre.

In collaborazione con i Centri commerciali Gran Sasso, Val Vibrata, Universo e la Torre e grazie alla donazione della “Di Sante Mobili” di Teramo nei prossimi giorni saranno distribuiti adesivi e mascherine che faranno conoscere il Centro Antiviolenza della Provincia “La Fenice”.

Nel corso della conferenza stampa che si è svolta in remoto con la partecipazione di Attilio Di Sante, in rappresentanza della famiglia Di Sante grazie alla cui donazione è stato possibile realizzare questa iniziativa, della presidente della CPO Tania Bonnici Castelli, della vicepresidente della CPO Maria Grazia Marinelli sono stati illustrati i dati relativi ai servizi della “Fenice” e all’evoluzione che si è registrata in questo particolare frangente considerato che la pandemia ha costretto molte donne a convivere con il proprio carceriere.

Subito dopo il lockdow si è registrata un’impennata nella richiesta di aiuto; anche per questo gli adesivi saranno apposti nei Centri Commerciali uno dei luoghi dove è probabile che le donne siano da sole e libere di telefonare.

Oltre alla consigliera è intervenuta anche la responsabile del servizio, Annapaola Di Dalmazio.

