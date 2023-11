GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI, STELLA (M5S): “GARANTIRE BORSE”

L’AQUILA – “Il centrodestra che governa la Regione Abruzzo ha dimostrato ampiamente tutto il suo pressappochismo su questo tema visto che, ancora oggi, più di 400 studenti dell’Università Chieti-Pescara, i cosiddetti ‘idonei non beneficiari’, sono in attesa della borsa dello scorso anno. Una situazione che nella nostra regione si ripete da molti ultimi anni come in un loop che ha messo a dura prova studenti, famiglie ma anche i nostri atenei, dai quali i giovani decidono, sempre più frequentemente, di scappare. Se non si agisce subito rischiamo di trasformare i nostri atenei in scatole vuote, altro che culle del sapere”.

A dichiararlo è il consigliere regionale del M5S, Barbara Stella. a margine della manifestazione oggi all’Aquila per la “Giornata internazionale degli studenti”.

“Oggi ho ascoltato le istanze degli studenti universitari abruzzesi che hanno manifestato, ancora una volta, davanti al palazzo dell’emiciclo a L’Aquila in occasione della ‘Giornata internazionale dello studente’ per chiedere il pieno rispetto dei loro diritti, primo fra tutti la garanzia di borse di studio erogate nei tempi adeguati e non più considerate come un rimborso spese”, conclude.