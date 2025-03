GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE UNIVERSITA’: GIOVEDI’ 20 MARZO EVENTO ANCHE ALL’AQUILA

L’AQUILA – Anche L’Aquila festeggia la Giornata nazionale delle Università.

“Le università come luogo di produzione e trasmissione della conoscenza, indispensabile risorsa per lo sviluppo della città e del suo territorio. Ruoterà attorno a questo tema la tavola rotonda ‘L’Aquila città universitaria’, organizzata per il 20 marzo in occasione della Giornata nazionale delle Università promossa dalla Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane, e l’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani”, si spiega in una nota.

“La conferenza, che si svolgerà alle 11 nella sala Lignea del Palazzetto dei Nobili in piazza Santa Margherita, vedrà la partecipazione del sindaco e presidente Anci Abruzzo Pierluigi Biondi, della rettrice del Gran Sasso Science Institute Paola Inverardi e del rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila Edoardo Alesse. Accompagnati dal giornalista e scrittore Angelo De Nicola, che modererà l’incontro, sindaco e rettori discuteranno del legame che lega le università non solo con l’amministrazione comunale, ma anche con le imprese e la comunità locale. Un rapporto di reciprocità che ha un impatto diretto sull’economia urbana e che all’Aquila è ancora più profondo”.