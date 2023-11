GIORNATA INTERNAZIONALE ELIMINAZIONE VIOLENZA CONTRO LE DONNE: 25 NOVEMBRE FLASHMOB A SANT’OMERO

SANT’OMERO – “L’atrio dell’ospedale sarà allestito da numerose scarpette rosse, mentre le volontarie dell’associazione saranno vestite di bianco come spose, a ricordare che 8 donne su 10 sono uccise dai loro mariti, fidanzati, compagni, conviventi, amanti… Saranno legate l’una all’altra da un filo rosso che verrà simbolicamente spezzato”.

Così in una nota dell’associazione “Il Guscio”, che, in occasione della giornata dedicata all’eliminazione della violenza sulle donne, il 25 novembre 2023, organizza presso l’atrio dell’ospedale “Val Vibrata” di Sant’Omero (Teramo), dalle ore 10 alle 12, “una singolare e inedita installazione-flashmob, denominata: Fil Rouge”. Da sempre attenta e sensibile alla tematica, l’associazione darà il proprio contributo alla giornata con l’installazione ideata appositamente per questo evento, con l’intento di spezzare simbolicamente il filo rosso della violenza.

L’associazione “Il Guscio” scende in piazza per liberare le donne da un destino infausto e infelice, fatto di omertà e silenzio, per spezzare le catene che per troppo tempo le ha tenute segregate ai margini.

Saranno inoltre donati degli opuscoli realizzati a mano, contenenti la storia del filo rosso del destino. Tutti i visitatori riceveranno un filo rosso da legare al polso e chi lo desidera sarà fotografato dall’artista Cristian Palmieri, sostenitore dell’associazione e del progetto “Fil Rouge” che non terminerà in quella giornata ma vedrà fra un anno, la mostra fotografica di tutti gli scatti realizzati.

Ci saranno numerosi interventi dei vertici dell’Asl, e della presidente delle Pari opportunità della Provincia di Teramo, Amelide Francia.