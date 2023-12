GIORNATA INTERNAZIONALE MONTAGNA 2023, D’ERAMO: “ORGOGLIOSI CHE SIA L’ABRUZZO IL LUOGO SIMBOLO”

L’AQUILA – “Siamo orgogliosi che sia proprio l’Abruzzo il luogo simbolo scelto per celebrare la Giornata internazionale della montagna 2023. Voglio ringraziare il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, per aver individuato i comuni di Scanno e Villalago, in provincia dell’Aquila, per approfondire i diversi temi che riguardano la montagna, dalle Alpi agli Appennini. Sarà una importante occasione di confronto sulle iniziative messe in campo in questi mesi e quelle da realizzare nel prossimo futuro, dal disegno di legge ad hoc approvato dal Consiglio dei ministri al progetto pilota che sarà presto messo in campo dal Masaf”.

Lo afferma in una nota Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega Abruzzo e sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste.

“Le nostre montagne sono un patrimonio da tutelare e valorizzare, insieme ai loro prodotti tipici, e con questa consapevolezza puntiamo a rafforzare i servizi, ridurre i divari esistenti con altre zone del Paese, incentivare il loro sviluppo socio-economico e offrire una nuova visione di questi territori. Sono tante le opportunità da cogliere, e l’Abruzzo sarà sempre più protagonista”, conclude D’Eramo.