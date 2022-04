GIORNATA MONDIALE AUTISMO: MATTARELLA, “LE FAMIGLIE NON VENGANO LASCIATE SOLE”

L’AQUILA – “Rivolgo a tutte le persone che partecipano alla manifestazione odierna il mio caloroso saluto e soprattutto desidero esprimere la mia vicinanza a tutte le famiglie che convivono con l’autismo e che oggi sono protagoniste di questa sentita iniziativa”.

Inizia così il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presidente dell’Associazione Nazionale par l’Autismo, Rosalia Pennino, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che si celebra oggi 2 aprile. Tante le iniziative anche in Abruzzo.

“In un contesto sociale in cui la pandemia ha acuito la distanza tra gli individui è fondamentale incrementare gli sforzi affinché l’inclusione sociale – è il monito di Mattarella -, l’accesso alle strutture didattiche e lavorative e, in generale, l’esercizio dei diritti fondamentali siano garantiti a tutti i membri della comunità senza alcuna forma di discriminazione e senza alcuna frapposizione di barriere al godimento di essi”, prosegue il Capo dello Stato. E conclude: “Esprimo pertanto il mio apprezzamento per le iniziative di supporto alle famiglie e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica che la vostra associazione sta portando avanti in molteplici ambiti. Con questo spirito, rivolgo ai presenti il mio incoraggiamento e formulo i migliori auguri“.

Anci Abruzzo aderisce alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

L’Anci Abruzzo aderisce alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, sostenendo tutte le iniziative che domani, 2 Aprile, si svolgeranno sul territorio regionale. Iniziative che vedono i Comuni in prima linea, con l’obiettivo non solo di spazzare via pregiudizi e stereotipi ma anche e soprattutto di mettere in campo, insieme alle associazioni e alle famiglie, tutti quegli strumenti volti a favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone affette da disturbi dello spettro autistico.

Proprio in questa direzione va il protocollo d’intesa che Anci Abruzzo intende portare avanti con l’Associazione Abruzzo Autismo Onlus, finalizzato a promuovere specifiche iniziative territoriali volte a far conoscere e a consolidare i risultati della sperimentazione del progetto “InformAutismo” e alla sua diffusione su tutto il territorio regionale, attraverso la sinergia con i Comuni e con il coinvolgimento delle altre associazioni del terzo settore che operano nella nostra Regione.

Nello specifico il ruolo dell’Anci sarà quello di diffondere, presso i Comuni associati, attraverso i propri canali informativi, il progetto “InformAutismo” con l’obiettivo di favorire la collaborazione a livello territoriale e la sottoscrizione di appositi accordi locali volti a individuare la platea dei soggetti ai quali si rivolge il progetto e nel confrontarsi con l’Inps sulle difficoltà riscontrate e le criticità rilevate dagli Enti. Il ruolo dell’associazione Abruzzo Autismo Onlus sarà invece quello di attivare sinergie con soggetti operanti nel settore del volontariato in grado di intercettare fenomeni di precarietà e disagio che determinano situazioni di marginalità ed esclusione dalle forme di assistenza garantite dalle vigenti leggi e di monitorare la platea dei soggetti presi in carico per le finalità del progetto e confrontarsi con le istituzioni in merito a difficoltà e criticità rilevate.

“Con questo protocollo d’intesa che andremo a firmare – commenta il presidente Anci Abruzzo Gianguido D’Alberto – si realizza un ulteriore step di quella collaborazione con associazioni e famiglie che l’Anci ha sempre ritenuto una priorità. Una collaborazione in cui i Comuni non possono che essere in prima linea, sia nell’attività di sensibilizzazione che nell’attività di rimozione, per quelle che sono le loro competenze, degli ostacoli a una piena inclusione che superi ogni pregiudizio e stereotipo. Dobbiamo lavorare perché ogni giorno sia il 2 Aprile”.