GIORNATA MONDIALE COMUNICAZIONI SOCIALI: AL SANTUARIO SAN GABRIELE SI CELEBRA GIUBILEO GIORNALISTI

TERAMO – Anche il mondo dei mass media di Abruzzo e Molise celebrerà il proprio giubileo, in coincidenza con la 55esima Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali per cui Papa Francesco ha scelto come tema: “Vieni e vedi, Comunicare incontrando le persone dove e come sono” .

Infatti per domenica 16 maggio l’Ufficio della Conferenza episcopale abruzzese-molisana (Ceam) per le Comunicazioni sociali e il Santuario di San Gabriele hanno indetto il Giubileo dei giornalisti nell’ambito dell’anno centenario della canonizzazione di San Gabriele.

Saranno presenti all’evento il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta, e il consigliere dell’Ordine dei Giornalisti del Molise Giuseppe Cavuoti.

Il programma della celebrazione giubilare al santuario abruzzese prevede alle ore 11 la celebrazione della messa presieduta da monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne e delegato Ceam per le Comunicazioni sociali. Seguirà l’attraversamento della Porta santa e una preghiera davanti all’urna del santo.

La messa delle ore 11 potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube della Diocesi di Teramo-Atri, sulle pagine Facebook “Chiesa di Teramo-Atri”, “Santuario di San Gabriele dell’Addolorata” e “Chiese d’Abruzzo e Molise”

Per info: www.chieseabruzzomolise.it www.sangabriele.org; www.giubileosangabriele.it; www.diocesiteramoatri.it;