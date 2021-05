GIORNATA MONDIALE CONTRO LA FIBROMIALGIA, TORRE CIVICA PESCARA ILLUMINATA DI VIOLA

PESCARA – “Il Comune di Pescara – così il vice sindaco e assessore Gianni Santilli – è sempre molto sensibile alle tematiche sociali e aderisce con convinzione alla Giornata mondiale contro la fibromialgia, mercoledì 12 maggio, e contro le malattie croniche infiammatorie intestinali (IBD) che si celebra invece una settimana dopo, il 19 maggio. Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito a colorare di viola il simbolo civico di Pescara, perché non dobbiamo mai dimenticare che ci sono malattie di cui si parla poco o che di cui addirittura si ignora l’esistenza, per combattere le quali non dobbiamo lesinare sforzi nella ricerca e neppure nella solidarietà a chi ne soffre”.

Su questa tematica l’appuntamento serale è duplice, per quanto non consecutivo, e intende denotare la vicinanza dell’amministrazione comunale a quelle categorie svantaggiate per le quali si auspica che la scienza medica possa fornire le risposte più adeguate nelle terapie da adottare.

“Speriamo che la Torre civica illuminata di viola – conclude Santilli – non sia solo un segnale evidente di solidarietà, ma renda visibile l’esistenza di patologie di cui spesso non ci accorgiamo, se non quando siamo toccati nei nostri affetti”.