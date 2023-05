GIORNATA MONDIALE CONTRO OMOFOBIA: FRANCESCO DI GIANDOMENICO DEDICA SONETTO A KARL HEINRICH ULRICHS

L’AQUILA – In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia che si celebra oggi, da Francesco Di Giandomenico, giovane laureato aquilano in Studi letterari e culturali all’Università dell’Aquila, riceviamo e pubblichiamo un sonetto in dialetto aquilano dedicato a Karl Heinrich Ulrichs, scrittore, poeta e giurista tedesco, la cui figura è universalmente riconosciuta come quella di pioniere del primo movimento omosessuale.

Urlichs, nato nel 1825 ad Aurich, in Germania, morì all’Aquila il 14 luglio del 1895. Proprio all’Aquila si stabilì, ospite del latinista marchese Nicolò Persichetti, dopo anni di pellegrinaggio in giro per la Penisola. Le sue spoglie riposano nel Cimitero Monumentale del capoluogo di regione abruzzese.