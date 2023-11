GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE: APPUNTAMENTO A PESCARA SABATO 11 NOVEMBRE

PESCRA – Lanciata nel 1992 la Giornata Mondiale del Diabete è un’iniziativa della Federazione Internazionale del Diabete (Idf) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) creata in risposta all’incidenza crescente del diabete nel mondo. Nel nostro Paese l’organizzazione della Giornata è da diversi anni curata dall’associazione Diabete Italia, che ha istituito un Comitato composto da diabetologi, pediatri diabetologi e rappresentanti delle associazioni di persone con diabete, al fine di rappresentare in modo unitario tutto il mondo del diabete.

Per la Giornata Mondiale del Diabete 2023, sabato 11 novembre, a partire dalle ore 9, medici, associati, volontari e cittadini e tutte le organizzazioni di volontariato aderenti al Coordinamento Regionale Abruzzo si incontreranno a Pescara, in piazza Salotto, nei pressi del gazebo per la raccolta fondi allestito dalla Fid, Fondazione Italiana Diabete.

Da qui partirà una passeggiata, a piedi o in bici, che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare sulla patologia diabetica e chiedere la risoluzione delle problematiche ancora non risolte della rete diabetologica abruzzese emerse dal confronto delle associazioni del Coordinamento Regionale.

La passeggiata terminerà presso il Teatro Cordova, in piazza Duca dove a partire dalle ore 11 si assisterà alla proiezione del docufilm “Ride For Your L1fe” riguardante le imprese del team Novonordisk, squadra ciclistica professionistica composta esclusivamente da ciclisti con diabete di tipo 1.

Gli appuntamenti di quest’anno quindi sono a Pescara in piazza della Rinascita (piazza Salotto) alle ore 9 di sabato 11 novembre 2023 presso il gazebo Fid e alle ore 11 presso il Teatro Cordova in piazza Duca. La partecipazione all’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pescara, è completamente gratuita.