GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE: CONVEGNO ALL’AQUILA COL DIRETTORE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

L’AQUILA – Il 15 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il Lions Club L’Aquila organizza un importante convegno dedicato alla “Prevenzione e consapevolezza sul diabete”. L’evento si terrà dalle ore 15:30 alle 17:30 nella sala “San Basilio” del Centro Congressi “Luigi Zordan” dell’Università dell’Aquila.

Tra i relatori di rilievo ci sarà Andrea Piccioli, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità, che offrirà un contributo essenziale riguardo le ultime strategie di screening per il diabete di tipo 1 e la celiachia, temi che l’ISS coordina a livello nazionale. L’intervento di Piccioli rappresenta un’importante opportunità per conoscere le novità nel campo della diagnosi precoce e della prevenzione del diabete, una malattia che colpisce milioni di italiani e che è in costante aumento. Grazie al programma di screening, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, è possibile identificare in maniera tempestiva i soggetti a rischio e intervenire con strategie mirate per prevenire l’insorgenza del diabete e delle sue complicanze.

Di spicco anche i relatori prof. Maurizio Delvecchio, Professore associato presso la Pediatria e responsabile dell’ambulatorio di diabetologia Pediatrica dell’Ospedale San Salvatore, che interverrà sulla prevenzione e diagnosi precoce del diabete di tipo 1, ed il prof. Marco Giorgio Baroni, Ordinario di Endocrinologia, Medicina e Chirurgia, sempre al San Salvatore, che si concentrerà sul diabete di tipo 2 e sulle sue complicanze.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Presidente del Lions Club L’Aquila, Roberta Spaziani e sarà moderato dalla giornalista Angela Ciano.

«L’iniziativa – dichiara Roberta Spaziani – rappresenta un’occasione preziosa per tutta la comunità aquilana, un momento di approfondimento scientifico e di riflessione sulla prevenzione di una patologia spesso sconosciuta da chi ne è affetto e sottovalutata. E’ un onore poter ospitare il Direttore Generale dell’ISS a conferma dell’importanza dell’evento. Grazie a esperti di tale spessore, il convegno mira a diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi e sulle opportunità di prevenzione del diabete, promuovendo uno stile di vita più sano e una diagnosi tempestiva come strumenti di lotta contro la malattia.

L’iniziativa è il primo appuntamento della campagna di sensibilizzazione che il Lions porta avanti al servizio della comunità, al quale seguirà il 30 novembre lo screening del diabete di tipo 2, presso il Centro Commerciale “L’Aquilone”, ed a febbraio 2025 l’incontro sull’educazione alimentare».