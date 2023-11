GIORNATA MONDIALE DEL PREMATURO: INCONTRI, MOSTRE E INSTALLAZIONI NEL REPARTO DI TIN DI PESCARA

PESCARA – Nel mondo, ogni anno, circa 15 milioni di bambini nascono prima del termine, cioè prima della 37esima settimana di gestazione: globalmente un neonato su 10 nasce prematuro. L’immaturità dei vari organi, polmoni, cervello, intestino, cuore, è tanto più grave, quanto più il parto avviene in anticipo. Sono bambini che nascono fragili, ma allo stesso tempo forti e tenaci, seppur non ancora pronti ad adattarsi da soli alla vita fuori dal grembo materno e per questo richiedono assistenza e cure dedicate nei reparti di terapia intensiva neonatale, con personale medico ed infermieristico altamente specializzato, le più moderne attrezzature e la vicinanza dei loro genitori.

In occasione della Giornata Mondiale del Prematuro, che si festeggia 17 novembre di ogni anno con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti, l’Unità Operativa Complessa di Neonatologia, Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e Nido della Asl di Pescara, diretta dalla dottoressa Susanna Di Valerio, con la collaborazione dell’associazione “l’abbraccio dei prematuri” ed il patrocinio dell’assessorato politiche per la disabilità del Comune di Pescara ha organizzato, proprio nel pomeriggio del 17 novembre, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, un evento che si terrà nell’atrio di ingresso al reparto, al VI piano ala Est.

L’evento si svolgerà alla presenza dell’assessore alla salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì, del direttore generale della ASL di Pescara Vero Michitelli, dell’assessore del Comune di Pescara Nicoletta Di Nisio e della dottoressa Di Valerio che, insieme alle volontarie dell’Associazione, doneranno un pianoforte per la Musicoterapia in TIN.

Il pomeriggio, organizzato dalla Asl di Pescara, seguirà il tema scelto quest’anno della giornata mondiale, ovvero il “contatto immediato pelle a pelle per ogni neonato ovunque”, che pone l’accento su uno degli aspetti fondamentali della cura del neonato prematuro, ovvero il contatto pelle a pelle con la mamma e con il papà.

Ci saranno una mostra fotografica, un’installazione da parte del nido d’infanzia “la Felicità”, di una poltroncina per l’allattamento decorata dai bambini dell’asilo, nonché incontri con i genitori sul tema, tra l’altro, della marsupio-terapia e del massaggio neonatale.

La marsupio-terapia, o kangaroo mother care, è una tecnica di cura molto importante per i neonati e ancor più per i prematuri che consiste nel porre il neonato sul petto materno, pelle a pelle, per periodi continui e prolungati, e fornisce al bambino, e alla madre, innumerevoli benefici ed effetti positivi.