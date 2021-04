GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA, A SULMONA AL VIA PROGETTO “PILLOLE DI SOSTENIBILITA'”

SULMONA – A Sulmona al via “Pillole di Sostenibilità”, iniziativa green in occasione della “Earth-Day – Giornata Mondiale della Terra”. “Si tratta di un progetto simbolico ma significativo, che prevede un contest di fotografie, disegni e suggerimenti, che abbiamo voluto mettere in campo coinvolgendo cittadini e studenti delle scuole sulmonesi, al fine di sensibilizzare ad assumere comportamenti più sostenibili e cambiare rotta in direzione della salvaguardia dell’ambiente e del pianeta.

Giovedì 22 aprile, infatti, data della celebrazione dell’Eart Day, in un breve evento celebrativo sarà collocato nel cortile di palazzo San Francesco un albero di ulivo , simbolo di rinascita e speranza, mentre a partire da oggi 19 aprile fino al 22 aprile sarà possibile far pervenire nella e-mail pilloledisostenibilita@comune.sulmona.aq.it disegni, foto o brevi riflessioni riguardanti l’Earth-Day.

“Auspico che siano in tanti a partecipare, soprattutto i giovani, raccontando le azioni quotidiani che svolgono già o che vorrebbero si adottassero come, ad esempio, più bici e meno auto, una corretta raccolta differenza dei rifiuti, abbattimento dell’utilizzo della plastica, una razionalizzazione dell’uso dell’acqua, attenzione agli sprechi alimentari, valorizzazione dei prodotti locali a km zero e biologici. Il materiale pervenuto sarà pubblicato sulla pagina istituzionale Facebook del Comune di Sulmona”, afferma l’assessore all’Ambiente Manuela Cozzi.