GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA: AD AIELLI L’ARTISTA ER PINTO REALIZZA UN MURALES CON GREENPAECE

AIELLI – Nella Giornata mondiale della Terra, poesia e arte di strada si uniscono all’ambientalismo per sensibilizzare e contribuire alla tutela del pianeta e alla valorizzazione delle aree interne del Belpaese nell’aquilano: è stato inaugurato questa mattina ad Aielli, nell’ambito del progetto Borgo Universo, il nuovo murale firmato dall’artista Er Pinto in collaborazione con Greenpeace Italia.

“Siamo genitori delle nostre scelte e figli delle loro conseguenze” è la frase che campeggia dentro un globo terrestre in scioglimento sul murale svelato oggi al pubblico, alla presenza dell’artista Er Pinto, del direttore Comunicazione & Engagement di Greenpeace Italia, Andrea Pinchera, e del sindaco di Aielli (Aq), Enzo Di Natale. Parte integrante dell’opera, che adorna l’intera facciata di una casa, sono una colomba e un arcobaleno – elementi che richiamano la Rainbow Warrior, storica imbarcazione protagonista di tante battaglie pacifiche di Greenpeace in difesa dell’ambiente – inseriti armonicamente in una notte stellata che rende omaggio a Borgo Universo, nato come festival di street art e astronomia per celebrare la storia di Aielli e il suo contatto speciale con il cosmo.

«Siamo felici di contribuire al progetto di Borgo Universo con un murale che richiama l’attenzione sulla crisi climatica, emergenza del nostro tempo mai abbastanza centrale nei discorsi pubblici e nelle decisioni di chi ci governa», ha dichiarato Andrea Pinchera, direttore Comunicazione & Engagement di Greenpeace Italia. «L’opera originale invita tutte e tutti a fare la propria parte per rendere il nostro pianeta un posto migliore, come ci ricorda la Giornata mondiale della Terra. Il murale, inoltre, rinsalda la collaborazione di Greenpeace con Er Pinto, artista sensibile alle tematiche ambientali, e ci dà la possibilità di aggiungere un nuovo tassello al lavoro del Comune di Aielli, testimonianza di come le nostre aree interne possano rigenerarsi grazie a progetti che valorizzano l’identità dei luoghi e il loro patrimonio storico-urbano in maniera sostenibile».

«Il nostro paese non si è mai tirato indietro nel combattere battaglie attraverso la sua arte. La collaborazione con Greenpeace Italia, per mezzo dell’opera di Er Pinto, è un nuovo passo verso questa direzione», ha sottolineato il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale. «Il futuro della nostra terra è nelle nostre mani, la crisi climatica è un problema che non si può più tenere in disparte. Borgo Universo viene visitato ogni giorno da tantissimi giovani, proprio coloro che dovranno raccogliere questo messaggio. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo ad Aielli, oggi lo siamo ancor di più».

«Delle volte ci vengono in mente grandi battaglie che da soli, presi dalla frenesia delle nostre giornate, ci sembrano impossibili da combattere. Per fortuna ci sono realtà come Greenpeace che alcune battaglie le affrontano da sempre. Poter dare il mio supporto artistico mi fa sentire parte di una comunità di persone che vogliono effettivamente cambiare le cose e sperano in un mondo migliore di come lo stiamo riducendo», ha detto Er Pinto, artista e autore del murale. «Vorrei ringraziare lo staff di Greenpeace, il Comune di Aielli e Borgo Universo per avermi dato l’opportunità di lasciare un segno e di portare il mio messaggio in uno dei musei a cielo aperto più belli d’Italia, su un muro che in questo caso è anche utile perché servirà come lancio di una t-shirt che, insieme ad altre, contribuirà alla raccolta fondi per Greenpeace. Inoltre, l’opera è stata realizzata con vernici a basso impatto ambientale che assorbono la CO₂».

Il nuovo murale, che sarà fruibile all’interno del circuito di visite guidate promosso nell’ambito di Borgo Universo, è accompagnato da una descrizione della campagna contro la crisi climatica promossa da Greenpeace ed è abbinato a un QR code che rimanda alla linea tessile firmata da Er Pinto per l’associazione: tutte le vendite di t-shirt e shopper nati dalla collaborazione con lo scrittore e poeta sostengono le attività portate avanti dall’organizzazione in favore dell’ambiente.