GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA: IL 22 APRILE UNA INIZIATIVA ECOLOGICA ALL’AQUILA

L’AQUILA – Lunedì 22 Aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, le due organizzazioni del nostro territorio propongono una giornata ecologica alle ore 10:00 presso Colle Sapone all’Aquila, una conferenza alle ore 15:00 al Palazzetto dei Nobili e nello stesso anche una tavola rotonda tra le associazioni alle ore 17:30.

L’iniziativa della mattina rientra nel programma nazionale Giro d’Italia di Plogging che per il terzo anno consecutivo Ju Parchetto con Noi porta a L’Aquila con una tappa. Ha già aderito l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. D’Aosta” dell’Aquila con due classi. L’appuntamento è alle ore 10 presso il parcheggio antistante l’ex bar Raise. JPCN e WWF forniranno guanti, sacchi e gadget di partecipazione.

All’iniziativa delle 15:00, dopo i saluti istituzionali dell’assessore all’ambiente Fabrizio Taranta, interverranno al Palazzetto dei Nobili il prof. Enrico Perilli, docente di Psicologia Dinamica Univaq, i ricercatori in scienze ambientali Mattia Iannella e Michele Di Musciano (Univaq) e le Ingg. Lucia Saganeiti e Lorena Fiorini (Univaq). Presentano Mirko Ludovisi (Ju Parchetto con Noi) e Matteo Perazzini (WWF Abruzzo Montano). Moderano Danilo Bontempo (Psicologo) e Francesco Cerasoli (WWF Abruzzo Montano); Si prosegue ancora alle 17:30, a moderare la tavola rotonda Benedetta Talluto (Ju Parchetto con Noi) alla quale interverranno Andrea Agapito (WWF Italia), Gianluca Capanna (Le Api Nel Cuore), Gabriele Curci (FIAB L’Aquila) e Antonio Cicone (Comitato ricostruire un futuro per Monte Pettino). In conclusione ampio spazio a domande, discussioni e interventi liberi.