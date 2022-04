GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA: VISITE NELLE OASI WWF, CAMPITELLI, “NON ESISTE UN ALTRO PIANETA”

PESCARA – Si celebra oggi, anche in Abruzzo, come il 22 aprile di ogni anno, la Giornata Mondiale della Terra, manifestazione internazionale indetta per festeggiare il Pianeta e la sua straordinaria bellezza e promuoverne la salvaguardia.

Una manifestazione nata nel 1970 negli Stati Uniti e che negli anni è riuscita a mobilitare oltre un miliardo di persone nei 193 Paesi dell’Onu coinvolti e che rappresenta ancora oggi un’occasione per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali e anche per valutare le tante problematiche che minacciano la biodiversità.

Dichiara Nicola Campitelli, assessore ai rifiuti ed energia della Regione Abruzzo. “la crisi climatica che stiamo vivendo ci ricorda che le risorse naturali sono un patrimonio di inestimabile valore per l’Umanità che dobbiamo tutelare per consegnarle alle future generazioni. Il Pianeta, la nostra Casa Comune, ha bisogno dell’attenzione e dell’impegno di tutti affinché il capitale naturale sia custodito e valorizzato; questo è un invito alla Pace che la nostra Terra ci chiede e che dobbiamo accogliere e diffondere per il bene dei nostri figli e dell’ambiente. Non abbiamo alternative, non esiste un pianeta b! Buona giornata della Terra”

Il WWF Abruzzo celebra la Giornata della Terra con le Oasi e le altre aree protette regionali dove opera. Sono sei le Oasi WWF presenti in Abruzzo: Gole del Sagittario ad Anversa degli Abruzzi, Calanchi di Atri, Lago di Penne, Cascate del Verde a Borrello, Lago di Serranella nei Comuni di Casoli, Altino e Sant’Eusanio del Sangro, Fosso Giardino a Martinsicuro. Le prime cinque sono anche Riserve Naturali Regionali. Il WWF collabora inoltre nella gestione di altre aree protette: le Riserve Naturali Regionali di Marina di Vasto, quelle di Punta dell’Acquabella e di Ripari di Giobbe a Ortona, i Parchi territoriali attrezzati di Fiume Fiumetto a Colledara e del Parco dell’Annunziata a Orsogna, l’Oasi del Fratino a Giulianova e la Spiaggia del Fratino ad Alba Adriatica.

“Orsi, lupi, nibbi, fratini, rospi, testuggini… la nostra regione è un territorio che venta una straordinaria biodiversità, arricchita dalla presenza di animali protetti e di elevato valore conservazionistico. Nelle Oasi del WWF e nelle aree protette regionali si lavora ogni giorno per la conservazione di questo prezioso patrimonio, per la sua tutela, ma anche per promuoverne la conoscenza attraverso percorsi di educazione ambientale e di accoglienza ai visitatori”, si legge nella nota – . Ancora troppe sono le minacce alle quali la biodiversità abruzzese è esposta, le aree protette, soprattutto le piccole Riserve regionali, hanno bisogno di una politica di rilancio e di maggiore attenzione, ma è innegabile che la rete delle aree protette abruzzesi ha permesso di conservare molte specie animali che oggi costituiscono il vanto della nostra Regione”.