GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA: ANCHE QUEST’ANNO DA GSA 5MILA EURO PER ACQUEDOTTO IN AFRICA

L’AQUILA – Una passeggiata alla scoperta di vecchi e nuovi acquedotti, che in molti casi sono sotto gli occhi di tutti ma di cui spesso non si conosce l’esistenza, ha concluso oggi all’Aquila le iniziative promosse dalla Gran Sasso Acqua spa per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua, che dal 22 marzo hanno coinvolto attivamente le scuole primarie del territorio in un percorso educativo e solidale.

Gli studenti delle scuole primarie del Torrione, di Pizzoli, Santa Maria degli Angeli “Micarelli”, “Mariele Ventre e “Gigante Porto” hanno partecipato al concorso “Un pozzo per l’Africa-Progetta e dona l’acqua” che, inserendosi nel solco di un’iniziativa che vede Gsa da anni impegnata nella costruzione di pozzi in Africa, ha coinvolto le classi IV e V che hanno progettato e realizzato dei veri e propri modellini di pozzo.

L’obiettivo era duplice – viene spiegato in una nota -: promuovere comportamenti consapevoli tra i più giovani e contribuire concretamente alla realizzazione di un pozzo in Burkina Faso.

Nella giornata di oggi, poi, una passeggiata educativa, condotta da Carla Ciccozzi, ha avuto inizio dal Torrione, attraversando il Castello e il centro storico, per concludersi alla Fontana delle 99 Cannelle dove si è svolta la cerimonia di premiazione.

Durante il tragitto, gli studenti hanno potuto conoscere la storia e l’evoluzione del sistema idrico cittadino, comprendendo l’importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche.

“Abbiamo voluto dare un riconoscimento a tutti i partecipanti, consegnando loro una targa per l’impegno profuso”, ha commentato il presidente di Gsa, Ivo Pagliari, “perché dimostrare di essere sensibili a un tema così importante non può che vedere tutti vincitori. Con queste iniziative, vogliamo coniugare educazione, cultura e solidarietà, sensibilizzando le nuove generazioni sull’importanza dell’acqua e promuovendo azioni concrete per garantire l’accesso a questa risorsa vitale anche nelle aree più svantaggiate del mondo. Un ringraziamento va anche a tutti i Comuni soci della Gran Sasso Acqua”.

Le targhe di riconoscimento sono state consegnate alle maestre e alle rispettive classi dal consigliere comunale dell’Aquila Livio Vittorini in rappresentanza del sindaco Biondi.

Il premio simbolico del concorso consiste in un assegno di 5.000 euro, che è stato consegnato dal presidente Pagliari, dal direttore amministrativo e quello tecnico della Gsa, Raffaele Giannone e Mario Di Gregorio, e che le classi vincitrici hanno deciso di donare all’Associazione “Rosio Di Filippo”, rappresentata dalla presidente Lucrezia Di Filippo e da Katia Di Pasquale.

L’associazione si occuperà della costruzione di un pozzo in Burkina Faso, trasformando l’impegno e la creatività dei bambini in un gesto concreto di solidarietà internazionale.