GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA: GSA, “SENSIBILIZZAZIONE E AZIONE”, LE INIZIATIVE

L’AQUILA – “Domani, 22 marzo 2024, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra ogni anno, Gran Sasso Acqua SpA si unisce all’importante iniziativa promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza critica dell’acqua dolce e promuovere azioni concrete per la sua tutela e gestione sostenibile”.

È quanto si legge in una nota della Gran Sasso Acqua, la società pubblica del ciclo idrico integrato che gestisce 36 comuni della provincia dell’Aquila.

Di seguito la nota completa con le iniziative in programma.

La Giornata Mondiale dell’Acqua è un momento di riflessione sulla preziosità di questa risorsa vitale, sempre più minacciata da inquinamento, deforestazione, cambiamenti climatici e uso irresponsabile.

Con il sostegno delle Nazioni Unite e nell’ambito delle direttive dell’Agenda 21, Gran Sasso Acqua SpA si impegna a diffondere azioni prioritarie per affrontare le sfide legate all’acqua e a promuovere una cultura della sostenibilità ambientale.

Una delle iniziative chiave promosse da Gran Sasso Acqua SpA è rivolta alle classi IV e V delle scuole primarie, con l’obiettivo di sensibilizzare sin da giovani sull’importanza dell’acqua dolce e sulla sua gestione responsabile.

Attraverso un video educativo dal titolo “Chiudi il rubinetto” e una sfida creativa, si mira a coinvolgere attivamente gli studenti nel dibattito sulla sostenibilità e a promuovere comportamenti consapevoli verso l’uso dell’acqua. Le classi partecipanti avranno l’opportunità di creare uno “spot” di sensibilizzazione sull’uso responsabile dell’acqua, e la classe vincitrice avrà l’opportunità di contribuire con una donazione ad un progetto che garantirà l’accesso all’acqua potabile ad un villaggio nel mondo che ne è privo.

Questa premiazione segue la logica della sensibilizzazione verso il bene più prezioso, l’acqua, offrendo ai bambini la possibilità di contribuire attivamente alla sua conservazione e alla sua distribuzione equa.

Inoltre, per fine maggio è prevista una passeggiata nel centro dell’Aquila lungo i percorsi degli antichi acquedotti e dei nuovi sottoservizi, culminando con la premiazione dei vincitori del contest. Questa camminata non solo celebra il patrimonio storico della città, ma rappresenta anche un momento di sensibilizzazione e condivisione sulla gestione responsabile delle risorse idriche.

L’impegno di Gran Sasso Acqua SpA nella promozione della sostenibilità ambientale e nella sensibilizzazione sulle questioni legate all’acqua è un esempio tangibile di come le aziende possano avere un impatto positivo sulla comunità e sull’ambiente.

La partecipazione attiva alla Giornata Mondiale dell’Acqua del 2024 riflette l’impegno costante della Gran Sasso Acqua per un futuro in cui l’acqua dolce è gestita in modo sostenibile e accessibile a tutti”.