GIORNATA MONDIALE DELL’AUTISMO: SULMONA ADERISCE E INVITA I NEGOZIANTI A ESPORRE UN FIOCCO BLU

SULMONA – La giornata del 2 aprile è la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo. L’associazione Valle Peligna Autismo, presieduta dalla signora Annarita D’Amico, ha avvertito il desiderio di sensibilizzare la Città di Sulmona (L’Aquila) ed in particolare gli esercizi commerciali affinché ci si avvicini di più a questa patologia che ogni giorno continua a colpire tantissime persone.

L’Amministrazione comunale, dimostrando solidarietà alle famiglie con persone autistiche, con delibera di Giunta ha aderito all’iniziativa. Sensibilizzare la realtà in cui si vive è fondamentale non solo per mostrare vicinanza alle tante famiglie che vivono l’esperienza dell’autismo ma soprattutto per creare una rete di supporto, di confronto e di informazione su questa patologia. C’è ancora poca trasparenza e poca conoscenza su come approcciarsi con una persona autistica in tanti contesti. Nell’esprimere gratitudine a tutti i partecipanti, l’Associazione, in collaborazione con la Cooperativa NOS e con il Centro Giovani di Sulmona, nella giornata di oggi, distribuirà agli esercenti un gadget – un portachiavi realizzato con materiale da riciclo -, per stringere la mano a chi vorrà partecipare all’iniziativa. Per aderire: L’Associazione e l’Amministrazione comunale invitano gli esercenti ad apporre un fiocco o coccarda blu nei negozi nel giornata del 2 aprile 2024.

“L’Amministrazione vuol essere al fianco dell’associazione e di chi è colpito da questo problema, con un impegno quotidiano, sostenendo in tutti i modi persone che lottano contro una patologia difficile da sconfiggere. Un sostegno per centinaia di famiglie che spesso si sentono abbandonate”. Lo dichiara l’Assessore alle Politiche sociali, Paola Fiorino.