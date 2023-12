GIORNATA MONDIALE DELLO SNOWBOARD: DOVE CELEBRARLA IN ABRUZZO

Lo snowboard è uno sport invernale praticato sempre da più persone, incluso per la prima volta nelle Olimpiadi del 1998 a Nagano. E sono stati proprio dei giapponesi a creare nel 2006 una giornata dedicata a questo entusiasmante sport.

La Giornata Mondiale dello Snowboard si celebra ogni anno il 21 dicembre. Una data non casuale si tratta del giorno più corto dell’anno, ma anche del primo giorno d’inverno.

Ogni anno in questa giornata gli appassionati di questo sport si ritrovano sulla tavola per divertirsi sulla neve.

In Abruzzo diverse sono le località perfette per praticare lo snowboard o imparare. Ecco le più conosciute:

Roccaraso

La più celebre destinazione invernale del Sud Italia. Con più di 100 km di piste, 38 impianti di risalita e numerose scuole sci e snowboard. Destinazione perfetta sia per professionisti che per neofiti.

Ovindoli-Magnola

La stazione offre 30 km di piste di tutti i livelli. Meta perfetta per gli snowboarders grazie alla presenza di 21 diversi percorsi e di uno snowpark con discese e trampolini.

Campo Imperatore

La prima stazione sciistica nata sugli appennini. Le basse temperature di questa area permettono di poter sfruttare la presenza di neve da Novembre ad Aprile. Campo Imperatore si trova a 2200 metri di altitudine e si raggiunge tramite la funivia del Gran Sasso. Lo snowpark è l’ideale per chi vuole provare qualche figura con la tavola.

Campo Felice

All’interno del Parco Naturale Regionale Sirente sorge questa stagione sciistica con 31 chilometri di piste. Meta conosciuta dagli abruzzesi fin dagli anni ‘60.

Prati di Tivo

Prati di Tivo si trova all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso. Molto interessante per gli snowboarder molto esperti per la presenza della pista della Madonnina.

I costi di una giornata di snowboard

Ma quanto costa celebrare la giornata mondiale dello snowboard? Il costo dello Skipass varia dai 30 ai 50 euro circa a seconda della stagione e della località. Per risparmiare è conveniente acquistare uno skipass di più giorni.

Per dormire ci sono molte soluzioni dagli appartamenti agli hotel 5 stelle. Promozioni e sconti sono disponibili sui portali online, ma vale la pena dare un’occhiata anche a supermercati come Lidl e Eurospin, che creano promozioni sui viaggi. Un esempio? Il volantino eurospin prossima settimana.

L’ultima spesa da considerare è il noleggio attrezzatura. Il prezzo medio è intorno ai 20 euro.

Consigli per una giornata sulla tavola da snowboard

Le attività sulla neve sono divertenti e permettono di passare del tempo di qualità all’aria aperta. Importante però seguire alcune indicazioni per godersi a pieno la giornata in sicurezza.

1. Usare la giusta attrezzatura

Le cadute sulla neve possono essere molto pericolose, la giusta attrezzatura però riduce notevolmente la probabilità di traumi gravi. Quando decidi di praticare snowboard ricorda di indossare sempre il casco, le protezioni per le ginocchia e gli stivali da snowboard.

Se si tratta delle prime volte sulla neve rivolgiti a un centro specializzato di noleggio attrezzatura e chiedi consiglio al personale.

2. Vestirsi in maniera adeguata

Sembra una cosa banale per i professionisti della neve, ma per chi è poco abituato alla montagna è facile sbagliare. Ricorda di utilizzare pantaloni, giubbotti e scarpe impermeabili. Controlla le temperature prima di andare in montagna, e vestiti a strati.

3. Sottoscrivere un’assicurazione

A partire dal 1° gennaio 2022 per praticare snowboard o sci è necessario avere un’assicurazione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi). Per gli amanti dello snowboard potrebbe essere conveniente iscriversi all’FSI, la federazione italiana dedicata allo snowboard. Attraverso l’iscrizione si ha diritto alla copertura RCT, a un’assicurazione contro gli infortuni personali e si ha diritto a sconti e promozioni in alcune località sciistiche.

Il 21 dicembre è un’ottima occasione per dedicarsi allo sport, divertirsi e godersi il paesaggio innevato, magari gustando anche qualche prelibatezza della nostra regione.