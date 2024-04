GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO: LUCI BLU SU SCUOLA INFANZIA POGGIO PICENZE

L’AQUILA – La scuola dell’infanzia di Poggio Picenze (L’Aquila) in prima linea per la sensibilizzazione.

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, ieri sera, l’edificio scolastico è stato illuminato di blu per la campagna “Light It up Blue”, colore simbolo della malattia che oggi colpisce l’1% della popolazione.

Istituita nel 2007, la giornata mira in particolare attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema dell’autismo e a combattere l’indifferenza e i pregiudizi verso tale sindrome. Da allora, il 2 aprile di ogni anno, tutte le città del mondo prevedono che gli edifici più significativi vengano illuminati di blu, colore simbolo della campagna

Un impegno che, quest’anno, la dirigente Giovanna Caratozzolo e le insegnanti hanno voluto portare avanti insieme ai rappresentanti e a tutti i genitori, oltre che con il comune di Poggio Picenze, con la forte volontà di sensibilizzare e veicolare conoscenze su un tema importante anche in chiave inclusione.