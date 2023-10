GIORNATA MONDIALE POLIO: L’IMPORTANZA SALVIFICA DEL VACCINO DI SABIN, CONVEGNO ROTARY CLUB L’AQUILA

L’AQUILA – Il 24 ottobre, come ogni anno, in tutto il mondo ricorre la giornata “End Polio Now”, malattia terribile ormai eradicata in tutto il mondo a parte casi sporadici nel Pakistan e in Afghanistan.

Il Rotary Club L’Aquila organizza una giornata di studio, alle ore 11:15 del 24 ottobre, aaula D4.8 blocco XI – piazza S. Tommasi, Coppito per raccontare come questo straordinario risultato sia stato reso possibile grazie alla vaccinazione salvare milioni di bambini, grazie al vaccino sviluppato da Albert Bruce Sabin, medico e virologo polacco naturalizzato statunitense.

Interverranno il professore Guido Macchiarelli, Direttore del MeSVA, e del Dottor Maurizio Ortu, Presidente dell’Ordine dei Medici dell’Aquila, e le lezioni magistrali

I Club rotariani di tutto il mondo con i loro finanziamenti, che si sono sommati ai finanziamenti di altre agenzie sono stati protagonisti di questa vittoria della scienza su una malattia tanto devastante.

La giornata della Polio è importante per raccontare la storia di successo della ricerca scientifica e dell’impegno straordinario di associazioni come il Rotary. La raccolta attuale di finanziamenti, ha molteplici finalità, sia quella di continuare a garantire la vaccinazione delle popolazioni in cui il virus è ancora endemico, sia quella di mantenere vive le infrastrutture in termini di personale volontario, mezzi di trasporto dei vaccini in paesi lontani, servizi di sorveglianza e di monitoraggio di eventuali recrudescenze del virus.

La sfida pertanto è quella di mantenere in vita tale formidabile organizzazione in modo che possa servire anche per contrastare altre terribili malattie che ancora sono presenti in molte parti del mondo.